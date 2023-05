Bayern Munich : un ancien international allemand annonce le départ de Tuchel

La suite après cette publicité

Si le Bayern Munich a soulevé, sur le fil, un 11e triomphe consécutif en Bundesliga, ce sacre a rapidement été éclipsé par les limogeages du directeur général Oliver Kahn et du directeur sportif Hasan Salihamidzic quelques heures plus tard. Interrogé à la télévision allemande, Dietmar Hamann, ancien international allemand passé par le Bayern et Liverpool, pense d’ailleurs que ces départs pourraient sceller l’avenir d’un certain Thomas Tuchel.

«Quand vous traitez les gens comme ça, vous devez vous demander: voulez-vous travailler pour ce club ? Je ne pense pas que vous puissiez exclure le départ de Tuchel bientôt. Mais il partira de son propre chef», a ainsi indiqué Hamann. De son côté, le Bayern a malgré tout maintenu sa confiance à l’ancien coach du Paris Saint-Germain…

À lire

Bayern Munich : les mots forts d’Uli Hoeness à Oliver Kahn