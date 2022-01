Le Real Madrid garde son calme pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

À un mois jour pour jour du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le feuilleton Kylian Mbappé (23 ans) est à la une. Dans cette optique, les discussions entre l'actuel leader du championnat de France et son attaquant auraient, selon Téléfoot, repris au sujet d'une prolongation de contrat de courte durée. Un nouvel espoir de voir le n° 7 s'inscrire un peu plus dans le projet parisien pour les supporters franciliens.

Le contact n'a d'ailleurs jamais été arrêté, malgré les envies d'ailleurs du champion du monde l'été dernier. La mère de Mbappé avait même confirmé que des discussions avaient toujours lieu. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien de décidé mais le club et l'entourage du joueur semblent bien poursuivre les discussions. Pourtant cette nouvelle information ne semble pas inquiéter outre-mesure en Espagne. Marca et As assurent ainsi en chœur que le club merengue est très calme sur le sujet.

Le Real fait confiance à Mbapppé

En effet, on reste persuadé en interne que le champion du monde 2018, auteur de 18 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, restera fidèle à sa parole d'arriver libre cet été, à l'issue de son bail avec le club de la capitale. De son côté, Mbappé, qui a d'ores et déjà repoussé plusieurs offres des dirigeants parisiens, a récemment fait comprendre qu'il ne déciderait rien avant la fin de la saison et qu'il souhaitait se concentrer sur la dimension sportive avec notamment cette Ligue de Champions en ligne de mire.

Si au sein du board parisien, l’idée, pour Nasser Al Khelaïfi et Leonardo, est donc de prolonger d'une saison, ou deux, le natif de Bondy, le Real Madrid ne semble clairement pas inquiété par cette nouvelle manœuvre parisienne. A ce titre, les médias espagnols confirment également que le technicien des Merengues Carlo Ancelotti planifierait d'ores et déjà la saison prochaine avec la star dans l’équipe, et ce alors que la piste Erling Haaland reste toujours d'actualité...