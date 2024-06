Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le PSG dans le dossier Dean Huijsen

La défense centrale est à nouveau en chantier au PSG. Il y a un an, le club de la capitaine a fait venir Milan Skriniar, libre à la fin de son contrat avec l’Inter, Lucas Hernández, recruté 50 M€ du Bayern Munich, puis Lucas Beraldo en provenance de São Paulo à l’hiver, contre un chèque de 20 M€. En attendant le retour de Presnel Kimpembe, blessé toute cette saison, aucun des trois joueurs cités plus haut n’a réussi à s’imposer sur la durée en charnière pour faire équipe avec Marquinhos.

Le Slovaque s’est montré très irrégulier, pour ne pas dire décevant, en plus d’avoir été blessé cet hiver. Luis Enrique n’a pas été convaincu et pousse pour son départ lors de ce mercato. Le Français avait fait le plus dur en trouvant sa place dans l’axe sur le dernier tiers de la saison, avant de se blesser gravement au genou, l’empêchant de finir l’exercice en renonçant à l’Euro notamment. Enfin, le jeune Brésilien a affiché ses limites et semble encore un peu tendre pour le plus haut niveau.

La Juve veut au moins 30 M€

Il faut donc un renfort. La piste Leny Yoro a pris du plomb dans l’aile depuis un moment déjà. Luis Campos a ciblé un autre élément, encore jeune mais doté d’un gros potentiel en la personne de Dean Huijsen. L’Équipe dévoilait cet intérêt il y a deux jours. Le gaucher de 19 ans sort d’une demi-saison satisfaisante en prêt à la Roma (14 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts), malgré un statut de remplaçant dans l’esprit de Daniele De Rossi. Il est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec la Juventus.

La Vieille Dame voit sa vente d’un bon œil. Elle permettrait de renflouer les caisses, malgré les grands espoirs fondés sur le défenseur d’1m97. Le club du Piémont souhaite également profiter de la cote de Huijsen pour faire monter les enchères. La présence du PSG n’y est pas pour rien d’ailleurs. Si le prix de 20 M€ avait d’abord été évoqué, La Gazzetta dello Sport affirme quant à elle que les Turinois n’écouteront aucune offre sous les 30 M€. Le Borussia Dortmund et Newcastle sont aussi dans ce dossier.

Le joueur et son père sont séduits par le Bayer et Xabi Alonso

Le Néerlando-espagnol fait d’un club disputant la Ligue des Champions et en capacité de lui offrir du temps de jeu une priorité. Jusque-là, le PSG coche toutes les cases, comme le Bayer Leverkusen, qui s’apprête à perdre Jonathan Tah. C’est aussi là que le dossier se complique pour les Parisiens. Selon Tuttosport, qui confirme le tarif de 30 M€, la piste menant au B04 est très sérieuse, notamment en raison de la présence de Xabi Alonso, lequel a montré ses capacités à faire grandir une jeune pousse. Le joueur ainsi sur son père-agent font du champion d’Allemagne le tremplin idéal pour la suite.