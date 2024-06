Le PSG se penche sur Dean Huijsen

Le visage de la défense du Paris Saint-Germain version 2024-25 risque d’être sévèrement modifié. Surtout dans l’axe. Avec un Lucas Hernandez blessé au genou, un Presnel Kimpembe toujours pas revenu de sa blessure au talon d’Achille et un Nordi Mukiele souvent mis de côté, les Rouge et Bleu veulent du renfort. Tout ça sans oublier un Milan Skriniar peu convaincant et dont Luis Enrique aimerait se débarrasser cet été.

Le Slovaque avait d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas impossible de le voir revenir en Italie. «Est-ce que je jouerai à nouveau en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais… Personne ne peut le dire». De son côté, le PSG s’active pour dénicher ses recrues défensives. Le Lillois Leny Yoro (18 ans) est la priorité de Luis Campos, mais la concurrence du Real Madrid pourrait bien être fatale aux Parisiens.

Récemment, nous vous avions révélé que les champions de France en titre ciblaient également le défenseur polyvalent de Feyenoord Lutsharel Geertruida (23 ans). Mieux, les Rouge et Bleu ont fait une offre au Batave auteur de 8 buts et 5 passes décisives cette saison en Eredivisie. Mais là encore nous vous indiquions que l’affaire était loin d’être gagnée puisque Tottenham et Liverpool étaient sur les rangs. L’Équipe nous apprend toutefois qu’une nouvelle piste est étudiée par le board parisien. Il s’agit du jeune Dean Huijsen. Âgé de 19 ans, ce défenseur axe gauche appartient à la Juventus et sort d’un prêt de six mois à l’AS Roma.

Six mois qui ont suffi à impressionner la Serie A et à le faire figurer parmi les 100 nommés pour le Golden Boy. En février dernier, nous vous dressions d’ailleurs le portrait de cette pépite hollandaise que l’Espagne a raflé pour sa sélection Espoirs (le joueur est né à Marbella). Annoncé dans le viseur de Nice et Monaco l’hiver dernier, Huijsen est considéré comme un futur grand à son poste. Lié à la Vieille Dame jusqu’en 2028, ce grand gaillard de 1,97m capable de jouer des deux pieds a l’avantage d’être une cible moins coûteuse qu’un Yoro par exemple, puisque L’Équipe annonce qu’Huijsen coûterait environ 20 M€. Affaire à suivre.