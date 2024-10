L’OM a un plan précis pour renverser le PSG !

Place au Classique. Dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain, orphelin de ses supporters, pour un choc au sommet. Troisièmes au classement après un début de saison plus que convaincant, les hommes de Roberto De Zerbi auront forcément à cœur de marquer les esprits en frappant un grand coup face au rival parisien, l’actuel leader. Une affiche ô combien attendue entre deux cadors de l’élite du football français. Présent en conférence de presse avant de croiser le fer avec les Rouge et Bleu, Leonardo Balerdi a d’ailleurs reconnu l’importance de cette rencontre. «Pendant la saison il y a des matches clés et ça en fait partie, on le prend comme ça. Je ne sais pas pour la différence entre nous et eux, ils n’ont plus les individualités d’avant avec Messi, Neymar, Mbappé mais ils sont une belle équipe, ils jouent ensemble depuis longtemps et ils ont un magnifique entraîneur donc on doit faire attention mais on a beaucoup travaillé sur ce match», confiait tout d’abord le défenseur argentin.

Roberto De Zerbi a travaillé un plan tactique

Un discours similaire à celui tenu par le technicien italien de la formation olympienne quelques minutes plus tard. «C’est un match que tout le monde attend. Pas seulement les supporteurs, mais nous aussi dans le vestiaire. Quand on joue à l’OM, il faut savoir que c’est un club qui est différent des autres. L’écart entre les équipes, le temps nous le dira. Ce qui compte ce sont les faits, c’est juste avec le temps qu’on verra si cet écart est différent ou pas. Je parle presque tous les jours avec les joueurs. Je leur ai déjà dit ce que je voulais qu’ils aient en tête. On doit savoir qu’on est né entre guillemets il y a deux, trois mois. Il y a de nouveaux joueurs, qui n’étaient pas en France. On a les qualités pour les affronter. (…) Je veux qu’on joue avec courage pour l’emporter. Je suis amoureux de cette équipe. Dimanche, c’est une étape importante, mais ça reste trois points. Notre chemin ne s’arrêtera pas lundi, qu’on gagne ou qu’on perde. Je veux un match avec courage, avec mentalité, du jeu, du coeur».

Sûr de ses forces et de ses joueurs, l’ancien coach de Brighton ne veut d’ailleurs pas entendre parler du passé, alors que l’OM reste sur trois défaites consécutives contre le PSG et n’a plus battu le club de la capitale en Ligue 1 depuis le 13 septembre 2020. Davantage concentré sur ses hommes, RDZ a préféré livré les ingrédients à mettre pour poser des problèmes aux champions de France en titre. «C’est difficile de contrer ces équipes. Si on bloque l’axe et le milieu de terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé sur les couloirs en un contre un. Si on bloque les côtés, ça risque de leur laisser plus de possession. Il faut trouver le bon mix. Mais il ne faut pas oublier qu’on est l’OM, qu’on veut avoir le ballon. Ce sera difficile, mais à l’OM il faut avoir l’ambition de pouvoir remporter ces matchs. Sinon, autant changer de club. Le groupe du PSG vit ensemble depuis très longtemps. L’OM avec moi, ça n’existe que depuis deux mois. Ce qui est important, c’est l’ambition qu’on doit avoir pour faire le match d’une certaine façon. Il y a des moments où on va subir et il faut être prêt à l’affronter».

L’OM n’a pas peur du PSG

Un équilibre tactique, une mentalité irréprochable, une bonne gestion des temps faibles et beaucoup de personnalité. Voici les clés essentielles pour le Transalpin âgé de 45 ans. Questionné quelques minutes plus tôt, Leonardo Balerdi avait d’ailleurs lui aussi détaillé le plan prévu par les Olympiens pour contrer les forces franciliennes. «Sur ce match il faut faire attention à toute l’équipe mais leurs attaquants sont des joueurs très efficaces, il faut faire attention à la profondeur avec les deux ailiers, il faut faire attention aux appels de leurs milieux offensifs. Il faut aussi rester en bloc pour ne pas leur permettre de jouer à l’intérieur car ils ont de très bons joueurs de ballon, donc oui c’est un peu ça le plan. Il y a d’autres choses mais ça reste en interne. On a travaillé sur tout ça et on va continuer à le faire, ça va être un match difficile avec beaucoup d’intensité mais on est prêt». Conscient de la mission complexe qui attend ses coéquipiers sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, le numéro 5 des Phocéens a cependant rappelé que l’OM allait pleinement jouer son va-tout, loin d’être impressionné par les Rouge et Bleu.

«De la peur ? Non, ce n’est pas le mot, on n’avait pas peur avant non plus mais il faut continuer de les respecter même s’ils ont perdu ces individualités, ils ont encore des grands attaquants. Le PSG reste une grande équipe, ils sont quasiment chaque année champions, ça dit quelque chose donc on va respecter ça mais on va mettre les ingrédients, emballer cette rencontre pour gagner aussi car nous n’avons aucun autre objectif que celui de gagner». Et d’ajouter : «on est une équipe nouvelle mais avec une mentalité et un objectif très clair, on veut remettre l’OM le plus haut possible. Le coach nous aide à avoir la mentalité de jouer à égal contre n’importe quelle équipe. Si on va à Paris, on y va pour gagner. À Nantes ? Pour gagner. Contre le PSG à domicile ? C’est pour gagner». Le couteau entre les dents, porté par une enceinte marseillaise chauffée à blanc et plus déterminé que jamais à satisfaire les attentes élevées de Roberto De Zerbi, l’OM veut désormais surfer sur cette nouvelle ère et ainsi prouver que l’écart de niveau constaté ces dernières années avec l’ennemi juré n’est plus forcément d’actualité. Réponse, ce dimanche, à partir de 20h45.

