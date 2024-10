PSG : le post cinglant de Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe est sorti du silence. Alors que sa dernière apparition sous le maillot du PSG remonte maintenant à février 2023, il se murmurait que le club de la capitale était prêt à se séparer de lui cet été. Le joueur, récemment prolongé jusqu’en 2026 – ce qui était aussi une façon pour le club de lui manifester sa confiance –, n’a lui, jamais pris la parole à ce sujet.

Déterminé à refouler les pelouses le plus tôt possible, Kimpembe était enfin pressenti pour réintégrer le groupe du PSG lors de la pré-saison, mais il a, encore une fois, vu son retour être retardé. Ce samedi, un lanceur d’alertes a lancé l’information selon laquelle le Français ne participerait même plus aux séances collectives du PSG, ce qui a eu le don d’agacer l’intéressé. « Arrête de raconter d’la merde pour des likes », a posté Kimpembe sur son compte X.