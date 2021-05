Nîmes : Rani Hassaf veut se désengager

Officiellement relégué en Ligue 2, Nîmes traverse des heures compliquées sur fond de crise entre la section professionnelle et la section amateur. Cette dernière juge en effet déplacé l'accord entre le président Rani Hassaf et le maire Jean-Paul Fournier sur l'avenir de la formation au NO, le considérant clairement comme une tentative d'ingérence.

Face à cette situation de blocage, le patron des Crocos souhaiterait se désengager, explique Le Midi Libre ce vendredi après-midi. L'homme d'affaires vient d'annoncer la nouvelles aux salariés de l'écurie nîmoise. Simple coup de pression ou menace réelle ? Réponse dans les prochains jours.