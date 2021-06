EdF : Kylian Mbappé en a terminé avec la polémique Giroud

La suite après cette publicité

C’est la petite affaire qui a gâché la fin de la préparation de l’équipe de France pour cet Euro 2020. Agacé par la sortie médiatique d’Olivier Giroud, Kylian Mbappé a avoué en conférence de presse qu’il avait été affecté par les dires du joueur de Chelsea. Mais aujourd’hui, à l’heure où la France va faire son entrée en lice, le natif de Bondy a tourné la page.

« Bien sûr que c’est oublié. Dans la vie, il ne faut pas rester comme ça, à s’apitoyer sur son sort. On a un objectif en commun et on aura besoin de lui comme des 25 autres joueurs. On n’a pas le temps de laisser des joueurs de côté à cause de certaines broutilles », a-t-il déclaré au micro de TF1.