OL - Besiktas : 8 interpellations après les incidents entre supporters lyonnais et turcs

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Besiktas en Ligue Europa, ce jeudi, avait été classée 5/5 dans l’échelle des risques par les autorités. Des mesures avaient été prises, en particulier après les affrontements entre supporters qui ont eu lieu en 2017, lors de la dernière rencontre entre les deux équipes. C’est par ailleurs pour cette raison que la préfecture du Rhône avait interdit l’accès au Groupama Stadium aux fans du club turc pour le match d’hier soir. Plus de 700 gendarmes et policiers avaient été déployés entre le centre-ville de Lyon et l’enceinte, qui accueillait 30 000 spectateurs.

Pourtant, des scènes de tensions ont eu lieu à l’extérieur du stade après la défaite des Lyonnais (0-1). RMC Sport rapporte que des proches de Besiktas et des familles de joueurs turcs ont été repérés lors du but de Gedson Fernandes. Partis par la porte H du Groupama Stadium, ces derniers auraient chambré les supporters lyonnais. Une attitude qui n’a logiquement pas plu aux suiveurs de l’OL, prêts à en découdre. Finalement, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont fait l’usage de gaz lacrymogènes. Toujours selon RMC Sport, huit interpellations ont eu lieu après ce Lyon-Besiktas.