PSG : l'étonnante comparaison de Philipp Lahm

Contrairement à son ancienne équipe, le Bayern Munich, Philipp Lahm (37 ans) n'a visiblement pas de problème avec le modèle économique du Paris Saint-Germain. Depuis le rachat du club par QSI en 2011, le club de la capitale est devenu l'une des écuries les plus puissantes de la planète football, capable de recruter, le même été, Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarummma, et d'offrir la possibilité à son entraîneur, Mauricio Pochettino, d'aligner notamment un trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Dans une tribune publiée dans The Guardian outre-Manche, l'ancienne légende du Rekordmeister et champion du monde 2014 a osé une comparaison pour la moins surprenante non sans être élogieux. «La Samaritaine (grand magasin parisien, NDLR) attire les gens. [...] Les gens veulent la voir comme la Tour Eiffel et Notre Dame. [..] La Samaritaine ressemble à l'équipe du PSG. Car on y trouve là-bas les joueurs de football les plus précieux au monde sous le même toit», a notamment analysé l'homme aux plus de 500 matches avec le Bayern, avant de poursuivre son explication.

«Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas seulement les attaquants les plus talentueux du monde mais aussi les plus chers. Désormais, Lionel Messi porte également le maillot du PSG, sextuple footballeur mondial de l'année, l'ancien héros de Barcelone. Les trois sont les joueurs de football les plus célèbres de la planète et, ensemble, ils comptent plus d'un demi-milliard d'adeptes sur les réseaux sociaux. [...] Ce club est sur toutes les lèvres. Après la Tour Eiffel et Notre-Dame, Paris a un nouveau repère : une équipe de football au prix exorbitant.» Philipp Lahm a conclu sa colonne dans le quotidien britannique par une vision plus globale des choses : «le football d'élite, comme le montre le PSG, a changé. Les clubs poursuivent un nouveau modèle: l'identification n'est plus enracinée localement, mais l'intérêt est devenu global. Quand le PSG jouera contre City (ce mardi, à 21h en Ligue des Champions, NDLR), le monde entier regardera. Et il n'y aura pas de plus grand spectacle.» C'est dit.

