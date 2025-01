OL : Thiago Almada a été présenté à ses coéquipiers

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant qu’il ne fasse partie pleinement du groupe lyonnais. Le milieu de terrain argentin, Thiago Almada a été présenté ce lundi à ses futurs coéquipiers. Il débarquera au Groupama Stadium sous la forme d’un prêt en provenance de Botafogo. Pour rappel, l’OL et Botafogo appartiennent à Eagle Football Group qui est présidé John Textor.

La saison dernière à Botafogo, le joueur de 23 ans a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 26 apparitions au cours d’une campagne tout simplement historique. En effet, le club brésilien basé à Rio de Janeiro a remporté le championnat national, le championnat régional et la Copa Libertadores. Après ses bons et loyaux services, Thiago Almada débarque à Lyon.