Nice-OL : Anthony Lopes pointe la défaillance mentale de l'OL

Scénario surréaliste à l'Allianz Riviera ! Maître des débats pendant 80 minutes de jeu et fort d'une avance de deux buts face à l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais s'est complètement effondré dans les derniers instants de la rencontre, concédant finalement un revers (2-3) qui risque de faire mal aux têtes côté lyonnais. Entré en jeu, Youcef Atal, auteur d'un but et provoquant le penalty menant à l'égalisation d'Andy Delort, a sonné la révolte avant que le jeune Evann Guessand (20 ans) ne crucifie Anthony Lopes au bout du temps additionnel. Un dénouement cruel qui n'a pas manqué de faire réagir le dernier rempart des Gones. Apparu dépité au micro d'OLTV, le Portugais (31 ans, 14 sélections) a regretté la fragilité mentale affichée par les Rhodaniens.

«On n'a pas su maîtriser notre match, on doit mettre plus de caractère, plus de maîtrise dans notre jeu. Même à 10 contre 11, on doit être lucide et avoir la sérénité pour gagner ce match. On a failli mentalement, clairement. On s'est démobilisé après le rouge. On maîtrisait ce match, à 2-0 à l'extérieur on doit le gagner. On a péché dans pas mal de domaines en fin de match. Il va falloir se relever, ça ne sera pas facile. On a un gros match face à Lens qui nous attend.» Symbole de cette défaillance mentale, Lyon a perdu 8 points après la 80e minute de jeu cette saison en Ligue 1, soit au moins le double de toute autre équipe.

🎙 Anthony Lopes sur #OLPLAY "On a failli mentalement. On maîtrisait ce match, à 2-0 à l'extérieur on doit le gagner. On a péché dans pas mal de domaine en fin de match. Il va falloir se relever, ça ne sera pas facile. On a un gros match face à Lens qui nous attend" #OGCNOL pic.twitter.com/Td4NRysXid — Olympique Lyonnais (@OL) October 24, 2021

