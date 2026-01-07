Antoine Lemarié rebondit en Andorre
Libre depuis son départ de KuPS (Finlande), le milieu de terrain et créateur de contenu Antoine Lemarié (29 ans) a retrouvé un club. Il s’est engagé avec le Sporting d’Escaldes, formation de D2 andorrane dont le propriétaire n’est autre que le créateur de contenu Vinsky. Le club parade d’ailleurs en tête de son championnat avec 23 points pris en 9 journées.
Lemarié Antoine @Lemarie96 – 06/01
Nouveau chapitre au Sporting Club Escaldes 🇦🇩Voir sur X
Merci à @Sorare d’avoir rendu ce transfert possible !
À bientôt @viinsky360 !
Après de nombreuses aventures à travers la planète, sur le continent asiatique notamment, le joueur qui s’est récemment entraîné avec Aubagne (National) va donc découvrir un nouveau championnat.
