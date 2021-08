Séville FC : pas d’offre pour Jules Koundé

Jules Koundé (22 ans) est annoncé proche de Chelsea depuis plusieurs semaines. Si l’international français se serait d’ores et déjà mis d’accord avec les Blues, Séville n’aurait en revanche pas encore reçu d’offre officielle pour son défenseur, sous contrat jusqu’en 2024, dont la clause libératoire est fixée à 80 M€.

En effet, Monchi, directeur sportif du club andalou, a déclaré que « de nombreux clubs se sont renseignés pour Koundé. Bien sûr, il y a de l'intérêt mais aucune offre officielle sur la table. Je ne sais pas ce qui va se passer... si une offre importante arrive, nous vendrons car c'est notre politique pour améliorer l'équipe. »

