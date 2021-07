Jules Koundé a donné son feu vert à Chelsea !

La suite après cette publicité

Les choses semblaient s'être calmées autour de Jules Koundé depuis la fin de l'Euro 2020. Un temps annoncé dans le viseur des plus gros cadors européens, et des deux de Liga notamment, le joueur sévillan n'avait pas vraiment fait la une ces dernières semaines. Jusqu'à ces dernières heures... Lundi déjà, la presse anglaise évoquait une offre à venir de Manchester United pour le Tricolore, afin d'épauler Varane et Maguire en défense.

Mais c'est un peu plus au sud de Manchester que le joueur formé aux Girondins de Bordeaux devrait finalement débarquer. Ainsi, selon les informations du spécialiste mercato de Sky Italia Fabrizio Romano, Chelsea discute avec le Séville FC pour le transfert du joueur arrivé en Andalousie il y a deux ans, et qui a très vite impressionné sous les ordres de Julen Lopetegui en Liga.

Koundé est tenté par Chelsea

Mieux, le joueur serait prêt à accepter une proposition des Blues, puisque sa condition était avant tout de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Raison pour laquelle il avait notamment dit non à une approche de Tottenham. Les deux clubs vont donc poursuivre les discussions dans les prochaines heures avant d'éventuellement trouver un accord.

On rappelle que la clause libératoire du Parisien est de 80 millions d'euros. Reste maintenant à savoir combien Monchi demande d'argent à ses homologues anglais, alors que la presse espagnole évoquait un prix de départ situé entre les 50 et 60 millions d'euros. Pas de doutes, Roman Abramovich compte bien gâter Thomas Tuchel pour que l'Allemand remporte une deuxième fois de suite la Ligue des Champions...