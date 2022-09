Le FC Barcelone a deux noms pour remplacer Sergio Busquets

La suite après cette publicité

Peu à peu, ça sent la fin de cycle dans l'effectif barcelonais. Certains cadres comme Gerard Piqué et Jordi Alba doivent maintenant se contenter d'un rôle anecdotique, n'étant pratiquement pas utilisés par Xavi, pendant que Sergio Busquets devrait lui quitter le club au terme de son contrat, en juin prochain. Dans le même temps, de nombreux jeunes prennent le pouvoir.

Et Marca confirme qu'on est bien devant les derniers mois de Busi avec le Barça. Le joueur formé à La Masia devrait mettre fin à cette longue aventure barcelonaise, probablement pour rejoindre les Etats-Unis et la MLS. C'est du moins son idée, à l'heure où on écrit ces quelques lignes, toujours selon le média espagnol. Forcément, il faudra le remplacer, lui qui est le maître de ce poste de milieu devant la défense depuis plus de dix ans.

Le futur Busquets

Le journal espagnol précise qu'il y a deux noms qui plaisent beaucoup à la direction. Le premier, c'est Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Du haut de ses 23 ans, il est déjà une référence en Liga à son poste et ne cesse de progresser. De plus, il serait relativement abordable dans la mesure où son prix pourrait avoisiner les 40 millions d'euros, et que sa clause s'élève à «seulement» 60 millions d'euros.

Le deuxième nom a déjà été annoncé du côté du Barça cet été, puisqu'il s'agit de Ruben Neves de Wolverhampton. Le milieu de terrain lusitanien a en plus Jorge Mendes comme agent, ce dernier étant très proche de la direction barcelonaise et surtout de Joan Laporta. Le média cite deux autres options maison : Frenkie de Jong et Nico Gonzalez, actuellement prêté à Valence, mais tout indique que le Barça recrutera. Reste à savoir si ça sera Neves ou Zubimendi.