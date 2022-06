Le FC Barcelone prend les devants pour Jules Koundé !

Le FC Barcelone est en pleine galère. Toutes les informations venant de Catalogne sont assez inquiétantes concernant la situation financière du club, mais la donne pourrait changer cette semaine. Le club devrait vendre certains de ses actifs, comme une partie de l'exploitation des revenus liés à ses droits TV, et donc bénéficier de quelques billets pour se renforcer.

La suite après cette publicité

Ces opérations visant à dégager des liquidités qui devraient être validées jeudi permettront notamment de boucler le transfert de Robert Lewandowski, l'objectif prioritaire du club pour renforcer son attaque cet été. Mais pas que. Depuis quelques jours, l'option Koundé semble ainsi prendre de l'ampleur. Et visiblement, ça a même assez bien avancé.

Xavi a fait le forcing

Selon Esport3, la chaîne sportive de la télévision publique catalane, les négociations entre le Barça et Séville sont déjà bien avancées. Le défenseur tricolore s'approche énormément du FC Barcelone, et il ne reste plus qu'à valider les opérations mentionnées plus haut pour que tout soit régler. L'opération devrait environner les 55-60 millions d'euros, et un joueur devrait être inclus dans le deal.

Sergiño Dest est le joueur qui a le plus de chances de faire le chemin inverse, même si les noms de Trincão et de Lenglet sont mentionnés. Le principal concerné lui aurait donné sa priorité au Barça, tout comme c'est Xavi qui pousse en interne pour le recruter depuis des semaines déjà, puisque le Catalan considère que l'ancien des Girondins de Bordeaux est le défenseur central idéal pour son équipe. Affaire à suivre...