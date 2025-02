FC Barcelone : Deco reconnaît l’échec du dossier Marcus Rashford

Marcus Rashford a longtemps été un sujet au FC Barcelone cet hiver. L’attaquant avait fait du club catalan sa priorité, lui qui n’était plus en odeur de sainteté à Manchester United. Ruben Amorim et les Red Devils ne voulaient plus de lui mais ont eu du mal à lui trouver une destination. Les Blaugranas n’ont jamais réussi à trouver les fonds nécessaires dans sa masse salariale pour entrer dans les clous du fair-play financier et c’est finalement Aston Villa, dans les derniers instants du mercato, qui a accueilli le joueur de 27 ans sous la forme d’un prêt. Dans un entretien à Sport, Deco reconnait que les négociations n’ont pas pu aboutir.

«Le marché d’hiver est toujours difficile, il est vrai que par le passé, il y a eu des moments importants pour le Barça, comme l’arrivée d’Edgar Davids (en 2004), mais il n’y a pas de Davids disponible aujourd’hui sur le marché. C’est difficile parce que les bons joueurs, ceux qui peuvent contribuer, ne sont pas disponibles. C’est vrai qu’on a parlé de Rashford, qui aurait pu venir, mais on ne cherchait pas désespérément un joueur non plus. Nous savions que nous récupérions des joueurs, que d’autres allaient atteindre leur meilleure version. S’il avait pu venir, ça aurait été bien, mais ce n’était pas une priorité», assure le directeur sportif du Barça.