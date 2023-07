Le PSG risque gros en punissant Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé sur le banc ou en tribunes toute la saison ? C’est la menace qui plane actuellement sur la tête de l’attaquant tricolore. Le PSG pourrait aller jusqu’à prendre cette décision très extrême pour pousser le Français à partir en direction du Real Madrid dès cet été. Seulement, ce dernier a visiblement l’intention de rester, tout comme les Madrilènes ne semblent pas spécialement chauds pour faire une offre cet été sachant qu’ils peuvent le faire signer gratuitement dans un an.

Clairement, le PSG est prêt à jouer les gros bras pour punir le joueur, et l’UNFP surveille très attentivement l’évolution de la situation. Et pour cause, le champion de France ne peut pas faire ce qu’il veut avec le joueur. La Cadena SER a ainsi fait appel à un expert en droit du sport, et les réponses de ce dernier sont assez claires.

La justice est du côté du joueur

Le PSG risque ainsi de grosses sanctions s’il venait à laisser le joueur en tribunes. La FFF pourrait notamment sanctionner le PSG financièrement selon les informations du média. Si la FIFA ne peut pas vraiment intervenir dans ce dossier, c’est la Fédération qui devrait s’emparer de ce dossier et ainsi dicter des sanctions à l’encontre du club.

Le joueur pourrait aussi aller en justice s’il estime que c’est nécessaire, et la loi du travail irait a priori dans son sens. Une mise en tribune toute la saison pourrait même aller jusqu’à libérer le joueur de son contrat de façon unilatérale, et Mbappé pourrait même récupérer une indemnité en guise de compensation. Autant dire que dans cette affaire, c’est Mbappé qui risque de sortir gagnant…