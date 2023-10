EdF : un champion du monde 98 s’enflamme pour Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Il attendait patiemment la perche, il l’a saisie. Repositionné comme défenseur central hier soir lors de la victoire des Bleus face à l’Ecosse (4-1), Benjamin Pavard a marqué de nombreux points, et surtout, deux buts. Intraitable dans les duels, excellent à la relance, celui qui briguait ce poste d’axial depuis son arrivée chez les Bleus en 2017 s’est montré irréprochable et a hérité de la note de 8,5 sur notre site, la plus haute. Interrogé par L’Équipe, le champion du monde 98 Christian Karembeu s’est lui aussi montré élogieux envers son cadet.

«Il a tous les atouts pour être en concurrence dans ce secteur très fourni. Il a beaucoup d’expérience, même dans l’axe où il a déjà évolué sous le maillot du Bayern Munich ou même de Stuttgart, a rappelé l’ancien joueur du Real Madrid. Il a la capacité physique pour s’imposer face aux attaquants adverses. Il a touché un très grand nombre de ballons et se rate très peu à la relance. Surtout, je pense qu’il est frais mentalement : son transfert à l’Inter l’a relancé, c’est un super challenge pour lui.»