Portugal-France : l'arbitre est connu

Pour la dernière rencontre du groupe F, le Portugal ira défier l’équipe de France. Un choc entre deux équipes qui peuvent espérer la première place du groupe en cas de victoire. La rencontre sera arbitrée par Mateu Lahoz.

L’arbitre espagnol dirigera la rencontre entre les Bleus et le Portugal ce mercredi. Il a déjà arbitré le match entre la Belgique et la Russie dans cet Euro et a notamment été aux commandes de la finale de la dernière Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea (0-1).