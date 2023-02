France : Theo Hernandez a eu du mal à sa remettre de la finale perdue contre l’Argentine

La suite après cette publicité

L’après Coupe du monde a été difficile pour Théo Hernandez. Dans ses performances individuelles sur le terrain notamment, mais également au niveau du moral. Lui qui est passé totalement à côté de sa finale face à l’Argentine, le Français de 25 ans a mis du temps à retrouver le niveau qui était le sien. Bien plus en jambes lors de la victoire de l’AC Milan contre le Torino (1-0) ce vendredi, où il a délivré une passe décisive pour Olivier Giroud, l’international français est revenu sur sa période post-Mondial au micro de DAZN.

« Après le Mondial, c’est vrai que j’ai connu une baisse de moral, mais maintenant je pense que je suis de retour. Ce sont trois points importants. On arrivait de plusieurs matchs où on n’avait pas su bien jouer, mais avec cette victoire, je pense qu’on repart de l’avant. On est une équipe forte, unie, allons de l’avant ».

