Saint-Étienne : dispositif de sécurité renforcé pour la réception d’Angers

Angers se déplace sur la pelouse de Saint-Étienne ce vendredi (20h45), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Un match sous tension, les Verts sont derniers du championnat avec seulement quatre points et aucune victoire depuis le début de la saison. C’est Claude Puel qui pourrait faire les frais de cette situation difficile, les dirigeants stéphanois réfléchiraient à s’en séparer et les supporters lui ont donné « 24h pour démissionner ».

Au vu du contexte actuel, le dispositif de sécurité sera renforcé pour la réception du SCO, rapporte RMC. En conférence de presse ce jeudi, Claude Puel avait regretté des « fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. (...) Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission. (...) Je pense que les supporters seront derrière leur équipe, et c'est le plus important. On est à domicile et imposer une pression à notre adversaire, et non pas créer une atmosphère néfaste pour notre équipe. »