ASSE : les supporters demandent la tête de Puel

Dire que la pression est immense sur les épaules de Claude Puel est un euphémisme. Certains supporters de l'AS Saint-Étienne en ont d'ailleurs rajouté une couche ce jeudi midi avant le point-presse du coach stéphanois.

Trois groupes (MF91, IS98 et GA92) se sont associés pour placarder une banderole au centre d'entraînement des Verts. Et le message est très explicite : «Puel, on te laisse 24h pour démissionner...» Après 10 journées, l'ASSE est lanterne rouge de Ligue 1 et court toujours après son premier succès...