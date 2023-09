OM : le constat accablant de Christophe Dugarry

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille traverse une nouvelle crise institutionnelle. Pablo Longoria et Marcelino Garcia Toral, président et entraîneur de l’OM, seraient ainsi proches de claquer la porte. Une situation qui fait logiquement beaucoup parler, et sans surprise, Christophe Dugarry a tenu à donner son avis dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

« Imagine l’image que tu renvoies sur nos trois clubs soit–disant forts… T’as l’impression que ça peut voler en éclat à chaque déclaration, à chaque mauvaise attitude d’un joueur ou d’un dirigeant. La structure de nos clubs me fait doucement rire. Ce n’est pas une surprise ce qu’il se passe à l’OM. Ça fait des années qu’on sait que les supporters ont trop de pouvoir en France. Des dirigeants sont encore surpris de ça. Mais Longoria, à partir du moment où tu fais une réunion comme ça, tu t’attendais à quoi ? Tu sais que les coups de pression vont exister. Je les condamné fermement, je trouve ça honteux. Mais c’est évident qu’il va y avoir des coups de pression. C’est le rôle que se sont donnés les supporters. On les sanctionne pas, on les laisse faire ce qu’ils veulent et quand ils veulent », a lancé l’ancien attaquant. Voilà qui est clair.