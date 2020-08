Barça : Samuel Eto'o craint un départ de Lionel Messi

Plus qu'une défaite. Jeudi soir, le FC Barcelone a été humilié 8 à 2 par le Bayern Munich. Une gifle qui va avoir de lourdes conséquences puisque Quique Setién devrait être limogé et plusieurs joueurs sont invités à s'en aller. En crise, le Barça doit aussi gérer le cas Lionel Messi. Profondément marqué par ce nouvel échec, l'Argentin serait plus que jamais sur le départ. De quoi interpeller Samuel Eto'o. Ancien joueur du club, le Camerounais a avoué, lors d'une interview à TyC Sports,que voir la Pulga partir serait terrible.

«J'aime Messi comme un fils, je veux le meilleur pour lui. Barcelone est Messi et je crois que si Messi décide de partir, nous devons trouver un autre nom (au club). La chance que nous avons à Barcelone, c'est que nous avons le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de tous les temps. Nous devons tout faire pour qu'il termine sa carrière à Barcelone. » Puis il a évoqué l'humiliation face aux Bavarois. «J'ai beaucoup souffert de la défaite, pas seulement pour Leo, mais pour tous les garçons. Celui qui n'a pas joué, ne peut pas comprendre. Cela existe dans le football. Le football, c'est comme la vie, on peut tomber mais le plus difficile est de se relever. Les joueurs, la direction, les fans ... j'espère qu'on se relèvera et qu'on recommencera à rêver la saison prochaine». Le Barça n'attend que ça !