Liverpool : Jürgen Klopp appelle les supporters à rester chez eux

Jürgen Klopp et Liverpool devront faire sans leurs supporters pour aller chercher ce titre de champion d'Angleterre qui leur tend les bras. Et en raison des très grandes chances des Reds d'être sacrés, leurs matches restants à Anfield sont classés à haut risque par la police, celle-ci redoutant le regroupement des supporters autour du stade pour les festivités. Pour dissuader les fans de se réunir, Jürgen Klopp a alors du s'exprimer. Ses propos sont relayés par The Times.

« Nous avons eu quelques matchs d'entraînement, dont un contre Blackburn dans notre stade, et la plus grande différence était avant le match le "You'll never walk alone". C'est toujours une chanson merveilleuse, mais sans vous, ce n'est même pas 5%. Mais c'est ainsi que nous devons le prendre pour l'instant. Il y aura un moment où l'ensemble des 300, 400 millions de personnes pourront la chanter et c'est ce que nous attendons tous. Je peux vous le promettre, nous ressentirons votre soutien. Vous êtes toujours les 80 à 90 pour cent de l'essence dans nos réservoirs », a-t-il déclaré avant de glisser son message final : « restez en sécurité, soutenez-nous de chez vous. Nous sommes toujours avec vous et vous ne marcherez jamais seul. »