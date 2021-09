Ukraine-France : les Bleus doivent en faire plus selon Adrien Rabiot

L'équipe de France a du mal depuis plusieurs semaines, beaucoup de mal. Les Bleus de Didier Deschamps ont confirmé tout cela en étant tenus en échec ce samedi soir contre une valeureuse équipe d'Ukraine (1-1), dans un match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires au Mondial 2022. Présent au micro de M6 juste après le coup de sifflet final, Adrien Rabiot a ciblé certains manques constatés à Kiev.

« On ne peut pas se satisfaire de ce résultat. L'objectif était de gagner, notamment après la Bosnie (1-1). L'Ukraine, ça reste une très bonne équipe du groupe. Ce n'est pas catastrophique. Il faut gagner contre la Finlande (mardi, à Lyon, NDLR), on ne peut pas s'en satisfaire. On doit faire plus, on doit créer plus, marquer plus. Après, on a un bloc très compact qui a très bien défendu. Ils ont été solides, c'était difficile de trouver des espaces. Ce n'est pas une excuse, mais ça reste un match de football, c'était compliqué. On a eu les occasions mais malheureusement ce n'est pas rentré. »