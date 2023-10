PSG - Strasbourg : Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé commencent à inquiéter !

Les clubs ont repris le chemin des championnats ce weekend après une trêve internationale pour les sélections nationales. Au Paris Saint-Germain, ce samedi était signe de préparation avant le choc contre l’AC Milan en Ligue des Champions mercredi soir. Pour se faire, les Parisiens accueillaient le RC Strasbourg au Parc des Princes, dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Une promenade de santé (3-0) pour le PSG qui a même pu faire reposer certains cadres comme les deux attaquants Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. S’ils sont entrés en jeu, les deux internationaux tricolores n’ont pas su réellement apporter un plus, dans ce match qui était certes déjà plié.

«Je pense qu’il faut profiter d’Ousmane. Il est un joueur unique selon moi. Je n’ai aucun problème à ce qu’il ne marque pas ou ne soit pas décisif par la passe. Il génère des supériorités numériques, fixe trois joueurs adverses et crée des espaces à ses coéquipiers. Il n’a aucune peur d’être taclé, de tomber, il prend des risques. Il peut rater des occasions mais il a la bonne attitude. Il presse et défend. Il faut profiter de lui. Il va s’améliorer, c’est sûr. Il aura aussi des jours où ça ira moins bien, oui. Il est vital pour nous, c’est un joueur clef. Je n’ai aucune préoccupation le concernant. Je suis amoureux du jeu d’Ousmane et je ne vois aucun problème à son sujet. », a néanmoins rapidement défendu l’entraîneur espagnol, Luis Enrique en conférence de presse, quelques minutes après le succès de son équipe contre les Alsaciens.

Des entrées en jeu stériles…

Pointé du doigt depuis le début de saison, Ousmane Dembélé peine à justifier son statut au sein de l’effectif parisien. Du moins d’un point de vue comptable avec aucun but inscrit sous les couleurs parisiennes en 10 rencontres disputées avec Paris depuis son départ du FC Barcelone. Hier soir contre le RCSA, l’international français a tenté d’apporter un peu de fraîcheur et de vivacité mais ses dribbles et ses percées ont manqué de solidité pour réellement faire mal à la défense alsacienne. Mais à l’image de Luis Enrique, les coéquipiers de Dembouz n’ont pas peur : «Non, je ne pense pas qu’il (Ousmane Dembélé, ndlr) été en difficulté, il a joué quelques minutes pour le préserver pour le match de mardi. Aujourd’hui le plus important est le travail collectif qu’on a su montrer et la victoire qui est très importante et qui fait de nous provisoirement les premiers du championnat», a tenu à défendre le latéral droit Nordi Mukiele en zone mixte après la rencontre.

L’autre grosse recrue offensive estivale, Randal Kolo Muani a aussi bien du mal à gagner en régularité. Entré en jeu à la place de Gonçalo Ramos à la 67ème minute, l’ancien buteur de Francfort, recruté pour 80 millions d’euros par le PSG, a touché 14 ballons en 23 minutes et en a perdu près de 11. Un ration assez terrible auquel il faut ajouter une position de hors-jeu. Cela n’a pas été une entrée très productive pour RKM mais il peut lui aussi compter sur le soutien du vestiaire et de Nordi Mukiele : «Ecoutez Randal, je le sens bien, il vient d’arriver, bon ça fait quelques temps maintenant, mais il est bon. C’est un attaquant qui est décisif. Il marque et il nous aide sur plusieurs aspects, aussi de la profondeur. Je sais qu’il va jouer comme il est en train de le faire et comme il a fait auparavant. On a tous confiance en lui et le club aussi, sinon il ne serait pas là», a aussi poursuivi Mukiele. Le message est passé.