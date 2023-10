Ligue 1 : le PSG cogne Strasbourg et se rassure avant Milan

Un match pour préparer l’AC Milan. Après deux semaines de trêve internationale, le PSG retrouvait le Parc des Princes et la Ligue 1 contre Strasbourg avec le ferme objectif de donner une impression convaincante avant une rencontre ô combien importante en Ligue des Champions. Luis Enrique ne s’y trompait pas d’ailleurs en organisant une sorte de 3-4-3. Il faisait légèrement tourner son effectif avec les entrées dans le onze de départ de Danilo dans une défense à trois, Ruiz dans l’entrejeu, Soler en piston droit, Lee dans une position hybride entre le milieu et une attaque emmenée par Mbappé avec Barcola et Ramos à ses côtés.

Cette formulation se révélait rapidement efficace face à une faible équipe strasbourgeoise, qui sent poindre la crise de résultats après de premiers matchs plutôt satisfaisants. Dès la première accélération sur le côté entre Barcola et Mbappé, Nyamsi se laissait surprendre dans la surface par Ramos venu dans son dos. Le PSG n’en demandait pas tant. Mbappé non plus qui ouvrait le score sur penalty (1-0, 10e), marquant au passage son premier but en Ligue 1 depuis le 15 septembre. Le collectif parisien s’est sans doute relâché sur le corner suivant, encaissant l’égalisation de Mothiba, finalement signalé en position de hors-jeu (12e).

Mbappé buteur mais un peu touché

Un avertissement sans frais pour des Parisiens, qui n’ont presque plus jamais été inquiétés durant cette rencontre. Les combinaisons s’enchaînaient, sans toujours la même conviction, ni la même justesse technique, à l’image d’un Barcola un peu court sur cette passe de Soler (17e). Encore une fois, la lumière est venue de Mbappé. Sur la gauche, il se débarrassait de Perrin à l’arrêt et offrait un centre parfait pour Soler, auteur de son tout premier but cette saison (2-0, 31e). Un break d’avance et une mainmise sur les éléments du match, le PSG ne pouvait espérer mieux, tout en faisant reposer pas mal de ses titulaires habituels (Ugarte, Hakimi, Dembélé).

Il y a tout de même eu quelques frayeurs pour Mbappé. Ce dernier manquait deux belles situations, d’abord avant la pause (42e) et un face à face perdu contre Sels (53e). C’est surtout son physique qui a pris quelques coups en seconde période (54e, 65e). Plus de peur que de mal sans doute puisque le numéro 7 est resté sur la pelouse. Malgré les entrées des remplaçants, dont celles de Cher Ndour, très peu utilisé, et de Layvin Kurzawa plus de deux ans après sa dernière apparition et conspué par le public, c’est Soler qui offrait une belle balle de but à un Fabian Ruiz en finisseur (3-0, 77e). La soirée est parfaite pour le PSG de Luis Enrique, qui prend provisoirement, la tête de la Ligue 1.