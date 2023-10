PSG : Kylian Mbappé, c’est la panne sèche

La suite après cette publicité

Ce soir, le Paris Saint-Germain a recollé au leader monégasque en revenant à deux points de l’ASM au classement de Ligue 1 grâce à sa victoire sur le Stade Rennais (3-1). De son côté, Kylian Mbappé est toujours le meilleur buteur du championnat avec sept réalisations au compteur. Oui, mais voilà, cela fait désormais quatre matches consécutifs, toutes compétitions confondues, que le Bondynois n’a pas trouvé le chemin des filets.

En Bretagne, rien ne lui a réussi. Après avoir tenté d’obtenir un penalty en début de match (7e), le numéro 7 a raté une énorme occasion de but en toute fin de match, après avoir effacé Steve Mandanda (86e). Même absence de réussite dans les arrêts de jeu (90e+4, 90e+5). Et ce n’est pas tout. A défaut d’avoir marqué, Mbappé aurait pu être crédité de deux passes décisives si Ramos (55e) et Barcola (82e) ne s’étaient pas emmêlés les pinceaux.

Dembélé pas inquiet

L’attaquant parisien traverse une période compliquée, même si Ousmane Dembélé refuse de s’inquiéter. «Non, je pense qu’il était aussi fatigué sur ce soir. on joue tous les trois jours, ça pèse un peu. Il n’est pas frustré, il va vite marquer», a-t-il indiqué en zone mixte, histoire d’évacuer le sujet au plus vite. Toutefois, Mbappé interpelle car il est nettement moins tranchant que d’habitude, notamment dans ses courses. Paie-t-il sa présaison tronquée par sa mise à l’écart ?

Interrogé à ce sujet, Luis Enrique a concédé qu’il était étonné par cette disette. «Kylian n’a pas marqué mais il est à un très haut niveau depuis le début de la saison. Il a fait de bonnes actions. Il a fait des passes, il a s’est créé de bonnes occasions. C’est vrai que c’est un peu bizarre qu’il ne marque pas dans ce match, mais c’est anecdotique. Je retiens ce qu’il apporte à l’équipe en attaque et et en défense». Pas sûr toutefois que le principal intéressé soit satisfait par ce bilan, malgré la victoire des siens.