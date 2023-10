Stade Rennais - PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Avant la trêve internationale, la 8ème journée de Ligue 1 s’achevait ce dimanche soir avec une confrontation de haut de tableau entre deux équipes qui jouent l’Europe. Seulement quelques jours après la gifle reçue à St James’ Park face à Newcastle lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais, également vaincu plus tôt cette semaine du côté de Villarreal en Ligue Europa. Au Roazhon Park, Luis Enrique décidait d’ailleurs de revenir au 4-3-3 avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos en attaque. Dans cette rencontre, Armand Kalimuendo était le premier à se mettre en évidence en faisant briller Gianluigi Donnarumma (6e).

Le portier italien intervenait avec brio sur un centre au cordeau de Ludovic Blas quelques minutes plus tard (12e). A la demi-heure de jeu, Ousmane Dembélé prenait de vitesse la vitesse adverse en percutant dans l’axe avant de servir Vitinha qui propulsait le cuir dans la lucarne de Steve Mandanda (32e, 0-1). Avant la pause, le PSG doublait même la mise après une superbe ouverture signée Warren Zaïre-Emery pour Achraf Hakimi dans le dos de la défense rennaise. Le latéral marocain pouvait ensuite ajuster tranquillement le portier breton d’une tête bien sentie (36e, 0-2). Dans le temps additionnel de la première période, Kylian Mbappé partait comme une bombe pour défier le dernier rempart adverse mais ce dernier repoussait la tentative de l’attaquant tricolore (45e+2).

Le PSG s’impose sans trembler

Après la pause, les joueurs du Stade Rennais revenaient sur le pré avec de meilleures intentions. Beaucoup plus portés vers l’attaque, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud se procuraient plusieurs situations avant qu’Amine Harit ne réduise l’écart en profitant d’un bon centre en retrait de Ludovic Blas (56e, 1-2). Malheureusement pour les Bretons, Randal Kolo Muani, entré en jeu seulement quelques secondes auparavant, trouvait la faille sur son premier ballon pour redonner un avantage certain aux Parisiens (58e, 1-3). Inspiré, le nouvel entrant réalisait même un doublé mais cette deuxième réalisation était finalement annulée logiquement pour une position de hors-jeu de sa part (63e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 17 8 10 5 2 1 21 11 2 Nice 16 8 5 4 4 0 9 4 3 PSG 15 8 10 4 3 1 17 7 4 Brest 15 8 2 4 3 1 9 7 5 Reims 13 8 3 4 1 3 14 11 6 Marseille 12 8 1 3 3 2 12 11 Voir le classement complet

Dans une fin de match complètement débridée, le club parisien continuait d’insister. Achraf Hakimi loupait une belle occasion d’alourdir le score en ne servant pas ses coéquipiers dans la surface de réparation adverse (79e) puis Brdley Barcolait manquait son face à face avec Steve Mandanda (82e). Alors que Bertug Ozgur Yildirim trouvait la barre transversale de Gianlui Donnarumma sur un coup franc de son capitaine (85e), Kylian Mbappé se trouait complètement après avoir traversé tout le terrain puis dribbler le gardien breton (86e). Grâce à cette belle victoire, le PSG retrouve la troisième marche du podium avant de recevoir Strasbourg lors de la prochaine journée de Ligue 1 puis l’AC Milan en Ligue des Champions.

L’homme du match : Vitinha (7,5) : de retour dans le onze parisien, le milieu portugais était présent dans l’entrejeu aligné par Luis Enrique. En réalité, l’ancien de Porto avait pour mission d’également venir suppléer Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l’attaque parisienne. Auteur de l’ouverture du score parisienne à l’aide d’une formidable frappe enroulée qui a fini en pleine lucarne, le petit Vitor a, à l’instar de ce but, rayonné ce soir. Solide dans les duels, il a récupéré presque autant de ballons qu’il en a perdu, signe d’une qualité de passe très bonne ce dimanche. Finalement, le numéro 17 parisien a apporté énormément de liant entre le milieu et l’attaque des siens. Débordant d’énergie et plein de bonne volonté, le joueur de 23 ans a également su ramener une finesse technique qui a fait du bien dans le jeu du PSG. Alors que le 4-2-4 de Luis Enrique a montré ses limites dans des proportions bibliques sur la pelouse de Newcastle mercredi (4-1), Vitinha est le symbole du triomphe d’un 4-3-3 amené à s’installer définitivement dans la capitale. Remplacé par Carlos Soler à la 88e minute.

Rennes

- Mandanda (5) : hormis cette sortie hésitante mais salvatrice devant Gonçalo Ramos (8e), le gardien du Stade Rennais a passé la première demi-heure de la rencontre dans un fauteuil avant d’être surpris par la frappe enroulée de Vitinha venant se loger dans sa lucarne (32e). Battu sur la tête d’Hakimi et abandonné par sa défense sur le troisième but parisien, le portier du SRFC a limité tant bien que mal la casse en multipliant les arrêts décisifs en seconde période (82e, 83e, 90e+5).

- Assignon (4,5) : auteur d’une prestation XXL contre Nantes où il n’avait pas hésité à jouer très haut et à se projeter vers la surface adverse, le Rennais s’est montré beaucoup moins actif dans ses montées. Trop juste offensivement, le Français n’a pas démérité sur le plan défensif. Malgré un Mbappé remuant face à lui, le latéral droit breton s’est bien battu pour contenir les percées de la star parisienne (23e). Dans ses interventions, il a été moins impérial par la suite, hormis cette anticipation sur une passe de Ramos pour trouver dans la foulée Blas, passeur décisif sur le but de Gouiri (56e).

- Omari (4,5) : à l’image de son compagnon au sein de la charnière centrale bretonne, le Français a redoublé de vigilance pour limiter les incursions parisiennes dans sa zone. Toutefois, son temps de retard sur Dembélé ne lui permet pas d’intervenir et il ne peut qu’assister à l’ouverture du score de Vitinha sur un éclair de génie (32e). Au retour des vestiaires, il a tenté de colmater les brèches par quelques tacles autoritaires au sein d’une défense rennaise débordée par les multiples contre-attaques parisiennes.

- Theate (3,5) : pour sa huitième titularisation de la saison, l’international belge a livré une prestation plutôt décevante. Globalement, le défenseur central a manqué d’impact pour gérer les déplacements du trio offensif francilien notamment lorsque Dembélé repiquait dans l’axe. En préambule de l’ouverture du score de Vitinha, l’ex-défenseur de Bologne est en retard sur l’ailier parisien. À la relance, le numéro 5 du SRFC a pris peu de risques, jouant essentiellement en direction de ses milieux de terrain plutôt que d’allonger le jeu. Si Rennes a poussé pour égaliser, le Belge n’a pas été en mesure d’organiser convenablement sa défense qui a régulièrement pris l’eau en seconde mi-temps…

- Belocian (2,5) : titularisé à la place de Truffert, le numéro 16 du SRFC a perdu des points face au Paris Saint-Germain, ce soir. Trop tendre sur le plan défensif, il a laissé de nombreux espaces dans son dos, exploités par Hakimi et Dembélé. En raison d’un mauvais alignement avec le reste de sa défense, le Rennais est fautif sur le second but parisien puisqu’il couvre Hakimi qui trompe par la suite Mandanda de la tête (36e) avant d’être complétement débordé par Kolo Muani sur le troisième but du club de la capitale. Pour ne rien arranger, son rendement offensif a été insuffisant. En outre, une prestation d’une très grande fragilité pour lui. Remplacé par Adrien Truffert (66e). Contrairement à son prédécesseur, le Français a tenté d’emprunter son couloir pour apporter le surnombre en phase offensive.

- Matic (5) : s’il n’a pas livré son meilleur match depuis son arrivée cet été en provenance de l’AS Rome, le Serbe a rendu une copie correcte. Malgré quelques manquements en phase de transition, l’expérimenté joueur de 35 ans a montré plus de solidité que son capitaine au milieu de terrain (3 interceptions) et a été plutôt appliqué dans ses transmissions (63 passes réussies sur 69 au cours de la partie) pour tenter d’aérer le jeu rennais.

- Bourigeaud (4,5) : plutôt efficace contre Nantes, le capitaine breton a été moins en vue dans l’entrejeu rennais. Sa performance dans l’utilisation du ballon demeure insuffisante dans la mesure où ses passes ont manqué de justesse. À la récupération, le Rennais n’a pas crevé l’écran et a longtemps subi face à la qualité technique et à l’intensité imposées par le collectif francilien au milieu de terrain. À l’exception de son coup franc déposé sur la tête de Yildirim qui aurait pu enflammer la fin de rencontre, le joueur de 29 ans n’a pas été une réelle menace pour le PSG…

- Rieder (5,5) : s’il a eu du mal à exister à l’occasion du derby face au FC Nantes dimanche dernier, l’Helvète a semblé plus à l’aise dans le cœur du jeu face au Paris Saint-Germain. Positionné un cran plus haut que ses partenaires dans l’entrejeu, le milieu de terrain rennais s’est montré précis dans ses transmissions. Grâce à sa qualité de passe, le transfuge des Young Boys de Berne a pu régulièrement trouver ses partenaires entre les lignes avant de marquer le pas à mesure que les minutes se sont enchaînées. Remplacé par Enzo Le Fée (71e).

- Blas (5) : contrairement à son pendant à gauche, l’ancien Nantais a été plus remuant dans son couloir droit, notamment lors du premier acte. Sa mobilité et ses bons appels dans le dos de la défense ont forcé les Parisiens à redoubler d’efforts pour le contenir. Profitant de son poste pour alterner avec Gouiri, l’ailier rennais a usé de sa vivacité ainsi que de sa maîtrise technique pour proposer des décalages intéressants et porter le danger à l’entrée de la surface. À l’origine de la réduction du score rennaise, il dépose un centre travaillé sur la tête de Gouiri (56e). Face au but, le Français a souvent confondu vitesse d’exécution et précipitation au moment de frapper (14e, 41e). Remplacé par Désiré Doué (66e).

- Gouiri (5,5) : positionné sur le côté gauche à la place de Salah, titulaire face à Villareal en milieu de semaine, l’ancien Lyonnais a été peu dangereux en première période. Malgré quelques situations intéressantes, à l’image de sa tentative du droit qui frôle le cadre à la 39e minute, l’ailier du SRFC s’est rarement montré dangereux tant le jeu rennais a majoritairement basculé du côté de Blas. Au retour des vestiaires, le Rennais est revenu avec de meilleures intentions. Insistant davantage dans son couloir et se procurant plus d’occasions franches, l’ex-Gone a trouvé la faille en réceptionnant de la tête un centre de Blas (56e). À noter qu’il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis la 1ère journée de Ligue 1 ! Remplacer par Martin Terrier (76e). Malheureux face à Villareal après avoir loupé son pénalty au bout du temps additionnel, le Français a semblé encore limité sur le plan physique malgré les encouragements du Roazhon Park.

- Kalimuendo (4) : le Français était aligné sur la pointe de l’attaque rennais en lieu et place de Yildirim, plutôt décevant face à Villareal en Ligue Europa jeudi. Si l’attaquant du SRFC s’est distingué par un gros travail pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers ainsi que par sa capacité à prendre la profondeur et à percuter la défense parisienne (6e, 12e) au cours des 30 premières minutes, il s’est progressivement effacé au fil de la rencontre. Il faut dire qu’il a plutôt été bien serré par la charnière centrale. Au retour des vestiaires, il a fait passer un frisson dans les tribunes en s’essayant à une retournée acrobatique (50e), sans conséquence pour le PSG. Remplacé par Bertug Yildirim (71e). Pas en réussite, le Turc trouve la transversale de Donnarumma à la suite d’une tête croisée (85e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : contre un Rennes assez tranchant, le gardien italien a eu du travail ce soir. Finalement, sa sérénité sur sa ligne et sa bonne lecture du jeu lui ont permis de vivre une soirée plutôt tranquille. Auteur de trois arrêts importants, l’ancien Rossoneri n’a rien pu faire sur la réduction de l’écart d’Amine Gouiri (56e). Pouvant remercier son équerre sur la tentative de Yildirim (85e), le portier transalpin a été performant dans le peu d’interventions qu’il a eu à faire.

- Hakimi (7) : un très bon match pour le latéral marocain. Remuant sur son côté droit comme à son habitude, l’ancien du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan n’a pas été mis en grand danger défensivement en première période. Dédoublant à l’envi en phase offensive, il a inscrit le deuxième but des siens malgré une main litigieuse mais qui n’a pas été relevé par le corps arbitral. Au retour des vestiaires, il a vu les Rennais se montrer plus incisifs et il est en retard sur la réduction de l’écart signé Amine Gouiri (56e). Finalement, il s’est rattrapé sur l’action suivante en servant parfaitement Randal Kolo Muani (58e). Une prestation de qualité même si de meilleurs choix pourraient lui permettre d’être encore plus létal.

- Marquinhos (6) : le capitaine parisien a été sérieux ce soir. Et il était très attendu suite à une performance cataclysmique contre Newcastle en milieu de semaine. Bon dans sa lecture du jeu ce dimanche, il a récupéré 8 ballons et a dégagé une sérénité appréciable qui dénotait avec la crainte qu’il a dégagé mercredi outre-Manche. Et pour finir avec ce jeu des sept différences par rapport à mercredi, il a été bien plus assuré dans son jeu de passes, irréprochable ce soir (90% de passes réussies).

- Skriniar (6) : son tandem avec Marquinhos, plus que bousculé à Newcastle, a été très performant ce soir. Malgré une adversité moyenne ce soir, le Slovaque a été très sérieux. Tel un véritable roc, il a remporté 6 de ses 8 duels et a performé à la relance (93% de passes réussies). En récupérant 8 ballons, il a été un efficace défensivement grâce à son sens de l’anticipation et il a toujours été bien placé pour éteindre les offensives rennaises si besoin.

- Lucas Hernandez (6) : l’ancien du Bayern Munich a été solide ce soir. Comme à son habitude, il a été peu mis en difficulté défensivement et il a bien su contenir les offensives rennaises sur son côté. Remportant presque tous ses duels (11 duels remportés sur 13), il a été intéressant dans sa capacité à gratter beaucoup de ballons et le peu de fois où il s’est projeté offensivement. Néanmoins, son apport offensif est encore frustrant et il devrait être parfois plus confiant dans ses dédoublements.

- Ugarte (6) : alors qu’il nous avait habitué à être omnipotent dans l’entrejeu du PSG depuis le début de saison, l’Uruguayen a été un peu moins rayonnant ce dimanche. Pour autant, il a quand même réalisé une performance assez sérieuse. Alors qu’il n’a remporté que 4 de ses 13 duels, l’ancien du Sporting CP a même perdu 10 ballons. Malgré cela, sa propreté balle au pied et ses qualités de récupération (4 ballons récupérés, 2 interceptions) lui ont permis de faire un bon match. Remplacé à la 75e minute par Fabian Ruiz.

- Zaïre-Emery (7) : il est l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain et il le confirme chaque week-end. Encore titularisé dans l’entrejeu parisien, WZE est une valeur sûre et il a encore réalisé une très belle prestation. Impérial dans un rôle de relayeur qui lui sied à merveille, le natif de Montreuil a rayonné dans son jeu de passes, encore très propre ce soir. C’est d’ailleurs sur l’un de ses caviars qu’Achraf Hakimi a offert le break au PSG (36e). De plus en plus libéré, il a même pris sa chance de loin par moment et a failli faire mouche. Même s’il a parfois été bousculé lors de plusieurs duels, il a rayonné techniquement et cela vaut plus que certaines carences physiques normales pour son âge. Alors que Didier Deschamps avait affirmé en conférence de presse qu’il observait les rencontres du titi parisien avec attention, nul doute qu’il devrait rapidement chercher son numéro de téléphone pour lui faire essayer un maillot frappé du coq taille M…

- Vitinha (7,5) : voir plus haut.

- Dembélé (5,5) : il y a du mieux. Critiqué depuis le début de saison, le joueur formé à…Rennes est apparu en jambes ce dimanche soir en terres bretonnes. Déroutant lorsqu’il a fait face à ses vis-à-vis, le natif de Vernon a été l’auteur de la passe décisive qui a permis l’ouverture du score de Vitinha. Alors que son sacré nombre de ballons perdus (13) est une partie intégrante de son jeu, il aurait pu être encore plus intelligent sur certains choix. Pour autant, son bon repli défensif a compensé certaines pertes de balles inutiles. En fin de première période, il a été très tranchant et a causer pas mal de tort à la défense rennaise. Il n’a pas su maintenir ce niveau au retour des vestiaires. Ovationné par le public du SRFC à sa sortie à la 75e minute, il a été remplacé par Bradley Barcola qui a été l’auteur d’une entrée en jeu intéressante.

- Ramos (5) : titularisé au profit de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos a réalisé une performance assez discrète. Trop peu trouvé par ses partenaires, l’ancien de Benfica a pourtant été intéressant dans sa capacité à conserver le ballon. Pour autant, plusieurs pertes de balles sont venues entacher ce bon bilan et sa détermination dans le pressing. Doté d’un flegme appréciable, il aurait néanmoins dû mieux faire sur cette action de la 54e minute où il aurait dû être plus méchant face à Steve Mandanda. Remplacé par Randal Kolo Muani à la 57e minute, il a vu son concurrent pour la pointe de l’attaque inscrire un but dès son premier ballon (58e). L’ancien de l’Eintracht Francfort aurait même pu s’offrir un doublé mais Kylian Mbappé a été signalé en position de hors-jeu au départ de l’action (63e).

- Mbappé (5,5) : après la déroute à Newcastle, celui qui a été surnommé Mbedbug (bedbug = punaises de lit en anglais) en milieu de semaine avait à cœur de se relancer au Roazhon Park. Finalement, Kylian Mbappé a réalisé une prestation décevante mais meilleure que ses dernières sorties. Même s’il a inspiré la crainte dans la profondeur et a été assez impressionnant grâce à sa vision du jeu ce soir, il s’est souvent entêté sur plusieurs tentatives de dribbles. Souvent dominé dans les duels, l’ancien Monégasque a tenté de créer beaucoup de décalages mais a souvent pêché dans le dernier geste. Il n’aura manqué qu’un but au Bondynois pour vraiment transformer ces 90 minutes frustrantes en un match satisfaisant. Il avait d’ailleurs une opportunité en or à la 85e minute mais qui a finalement été l’auteur d’un raté tant inhabituel que monumental. Durant les dix dernières minutes de jeu, il a poussé en vain pour marquer comme en témoignent ses 8 tirs ce soir (3 seulement cadrés).