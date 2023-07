Grenoble : Jordan Tell licencié pour avoir disputé la Gold Cup

C’est une fin d’aventure qui est assez surprenante pour Jordan Tell à Grenoble. Présent dans l’attaque de la Guadeloupe pour les rencontres de la Gold Cup (16 juin-16 juillet), l’attaquant de 26 ans a été licencié par le club isérois car il a raté le début de la préparation prévue le 27 juin. Alors qu’il avait été libéré pour le début de la compétition, il ne pensait pas que lui et ses coéquipiers iront jusqu’au tour final et a décidé de rester sur place. Pour rappel, il avait prolongé au début de l’année jusqu’en 2025 à Grenoble.

Dans les colonnes de L’Equipe, Max Marty, le directeur général du GF38, est revenu sur cette décision : «Les choses sont pour nous très claires : la Gold Cup est une compétition officielle mais la sélection de Guadeloupe n’est pas reconnue par la FIFA au niveau des dates internationales. Nous avions autorisé, malgré cela, Jordan Tell, sur le temps qui ne dérangeait pas le GF38, celui des congés, à participer à cette compétition, sachant que nous avons déposé, en accord avec les joueurs, à la LFP, nos dates de reprise, prévue le 27 juin.» Visiblement dans l’incompréhension, Tell a posté un message touchant sur les réseaux sociaux et a été soutenu par sa fédération et de nombreux coéquipiers.

