Le procureur en chef des arbitres italiens interpelé et arrêté pour trafic de drogue

Le football italien vit actuellement une période délicate. La Squadra Azzurra ne disputera pas la prochaine édition de la Coupe du Monde au Qatar, après avoir été éliminée en barrage par la Macédoine du Nord (1-0) en mars dernier. En Ligue des Champions, un de ses plus fidèles représentants, la Juventus, passera l'hiver en Ligue Europa. Et on apprend aujourd'hui, par nos confrères italiens de La República, que le procureur en chef de l'association italienne des arbitres (AIA) a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour trafic international de drogue.

En Italie, 42 personnes ont été interpellées et sont accusées d'avoir introduit plusieurs tonnes de drogues en Lombardie. Rosario d'Onofrio, le plus important magistrat des arbitres italiens, en fait partie. Toujours selon le quotidien italien, la démission de ce dernier au sein de l'AIA a été même officialisée aujourd’hui.