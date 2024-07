Dani Ceballos n’a qu’un objectif, rester au Real

Chaque été, le cas Dani Ceballos est au coeur des débats à Madrid. Joueur au talent indéniable, le milieu de terrain espagnol ne s’est jamais réellement imposé au Real Madrid. À 27 ans, l’ancien joueur d’Arsenal est à un tournant de sa carrière, alors qu’il arrive dans ce qui pourraient être ses plus belles années, le joueur ne souhaite pas découvrir un nouveau projet. Selon Marca, Dani Ceballos est clair, il veut rester un joueur du Real Madrid.

L’international espagnol (13 sélections, 1 but) est apparemment arrivé à l’entraînement au Real Madrid dans la forme de sa carrière physiquement. Le milieu de terrain, qui n’a disputé que 27 matchs la saison dernière, accepte son rôle dans la rotation, et a décidé de ne pas aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Ceballos, qui a prolongé son contrat l’an dernier jusqu’en 2027, va donc continuer de ronger son frein sur le banc madrilène en espérant avoir sa chance, une saison de plus…