L’OM veut garder Rubén Blanco

Voilà une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et du travail en moins pour ce mercato hivernal 2023. Selon les informations de la chaîne de télévision galicienne tvG2 et de son programme En Xogo, Rubén Blanco (27 ans) devrait bel et bien continuer l’aventure avec l’OM sur la Canebière jusqu’à la fin de la saison. Le Celta de Vigo, qui a prêté le gardien espagnol jusqu’en juin prochain à Marseille, voulait pourtant le rapatrier cet hiver afin de le remettre sur le marché.

Mais le média ibérique assure qu’il n’en sera rien et que Rubén Blanco, même s’il a peu joué depuis son arrivée en France (3 matchs de Ligue 1 pour 1 victoire, 1 nul et 1 défaite et 4 buts encaissés au total), a su gagner la confiance des dirigeants olympiens. L’OM aurait même dans l’idée de conserver le natif de Mos au-delà de cette année.

