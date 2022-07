L'OM recrute Rubén Blanco pour remplacer Steve Mandanda !

La suite après cette publicité

Un Espagnol de plus à Marseille, qui plus est au poste de gardien. Steve Mandanda ayant décidé de mettre fin à son aventure à l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Rennais FC, Pablo Longoria et ses équipes ont jeté leur dévolu sur Rubén Blanco (26 ans) pour assurer le rôle de doublure de Pau López. Un transfert, dont nous vous parlions en exclusivité, qui vient d'être officialisé par le club de la cité phocéenne ce XX.

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Rubén Blanco en provenance du Celta de Vigo. Le gardien espagnol de 26 ans s’est engagé pour un prêt d’un an après le succès de sa visite médicale.», indique notamment le communiqué du dernier 2ème de Ligue 1 pour annoncer la nouvelle à ses fans et à la presse.

Une doublure idéale ?

Ancien international U21 espagnol (2 capes), Rubén Blanco n'a jamais su confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Mais il dispose d'une expérience intéressante en Liga, puisqu'il a disputé 121 rencontres en première division ibérique avec son club formateur, le Celta de Vigo. Toutefois, il n'était pas titulaire lors de la saison 2021-2022, et jouait déjà les doublures de Matias Dituro (35 ans) avec le club galicien.

Alors que le natif de Mos (Galice) a récemment prolongé son contrat avec le Celta jusqu'en juin 2027, l'OM a négocié un prêt avec option d'achat sur ce dossier, pour lequel le président phocéen ne voulait pas perdre de temps, comme nous vous l'expliquions le 17 juillet dernier. Rubén Blanco n'ayant jamais vraiment su s'imposer comme un véritable numéro 1, son arrivée à Marseille semble correspondre parfaitement à ce que recherchait Pablo Longoria.