L'OM officialise le départ de Steve Mandanda

C'est la fin d'une belle histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Steve Mandanda. L'expérimenté gardien de 37 ans n'est officiellement plus un joueur marseillais, et ce après avoir défendu ses couleurs durant quinze saisons. Il devrait rejoindre le Stade Rennais, a qui il avait au préalable donné son accord aux Rennais le 5 juillet dernier.

« L’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d’un commun accord. L’OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007. Avec 613 matchs sous le maillot olympien, il est incontestablement entré dans la légende olympienne. », précise le communiqué pour officialiser le départ d'Il Fenomeno.

Mandanda, une légende de l'OM

En résiliant son contrat expirant en 2024 avec l'OM, l'international français (37 capes) quitte donc la cité phocéenne après y avoir disputé 467 rencontres. Une page importante de l'histoire de l'OM se tourne ainsi avec le départ de celui qui est considéré comme un véritable monument dans la cité phocéenne. Arrivé à Marseille en 2007 en provenance du Havre, d'abord sous la forme d'un prêt avant d'être acheté l'été suivant, Steve Mandanda est devenu incontournable du côté du stade Vélodrome.

Malgré une courte parenthèse (ratée) en Angleterre, à Crystal Palace (2016-2017) après l'expiration de son contrat, le natif de Kinshasa est revenu en terre promise un an plus tard. Son passage inoubliable, fait de nombreux arrêts décisifs et de grande classe, mais aussi ponctué de 6 titres avec Marseille (1 de champion de France, 3 Coupes de la Ligue et 2 Trophées des Champions), laissera une trace indélébile dans l'histoire de l'OM, dont il aura défendu les couleurs à 610 reprises au total. Malgré une dernière saison compliquée sous les ordres de Jorge Sampaoli pour Mandanda, c'est un souvenir impérissable que les supporters olympiens garderont de lui.