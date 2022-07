OM : 5 choses à savoir sur Ruben Blanco

La suite après cette publicité

Des débuts de rêve

37e journée de Liga, 2012/2013. Le Celta se doit de gagner pour encore espérer se maintenir en Liga. Sergio Alvarez, deuxième gardien, blessé, c'est un jeune de 17 ans, Ruben Blanco, qui prend sa place dans le groupe. Et pendant le match, Javi Varas, le portier titulaire, se blesse... Ruben Blanco entre en jeu et réalise une prestation énorme, sur la pelouse de Valladolid, avec plusieurs interventions décisives, terminant la rencontre les larmes aux yeux sur le coup de l'émotion après cette victoire 2-0. Lors de la dernière journée de Liga, face à l'Espanyol, il a encore été titularisé et a réédité cette prestation, avec un nouveau gros match et une victoire 1-0. Ce qui a permis au Celta de se sauver... alors qu'à la 37e journée, les statistiques ne donnaient aux Galiciens que 4% de chances de se sauver...

Un espoir qui n'a pas confirmé

En Espagne, ces débuts ont été acclamés... mais n'ont pas vraiment surpris grand monde. Et pour cause, Blanco était présenté depuis des années déjà comme l'un des jeunes les plus prometteurs du pays à ce poste. Il était régulièrement appelé par les équipes de jeunes de la Roja en U16, U17, U18, U19 et U20, disputant notamment l'Euro U19 2013 en tant que titulaire. Seulement, il n'a finalement pas répondu aux attentes. Affichant un niveau assez irrégulier et commettant souvent des erreurs dans les cages galiciennes, il n'a pas réussi à se hisser au niveau qu'on lui prédisait et a vu les autres gardiens de sa génération comme Unai Simon (Athletic) ou Alex Remiro (Real Sociedad) lui passer devant sur tous les plans.

Rarement indiscutable

Il faut dire qu'il a souvent été mis en concurrence même au Celta. Depuis presque dix ans, il n'a disputé qu'une seule saison dans le rôle de portier titulaire indiscutable, à savoir l'exercice 2019/2020. Le reste du temps, il a dû partager les cages avec des portier comme Sergio Alvarez ou Ivan Villar. Des rotations fréquentes dans les cages du Celta qui témoignent du manque de régularité de Blanco, pourtant, a priori, supérieur techniquement aux autres portiers à qui il a dû laisser sa place par moments. Tout comme il a connu des pépins physiques, lors de l'exercice 2020/2021 notamment, avec une grosse blessure au genou. La saison dernière, il n'a pas joué le moindre match de Liga, étant remplaçant du vétéran Matias Dituro, depuis reparti à l'Universidad Catolica au terme de son prêt.

Des qualités incontestables sur la ligne

Même si le tableau n'est pas forcément reluisant au vu de ce qui est dit plus haut, Blanco reste un bon gardien. Il est capable d'effectuer de sacrés arrêts sur sa ligne, ayant des réflexes et une agilité bien supérieure à la plupart des gardiens en Espagne. De quoi enflammer le Vélodrome... C'est peut-être au niveau de la concentration qu'il peut y avoir un souci, avec des sorties aériennes et loin de sa surface souvent assez hasardeuses, qui coûtent parfois des buts qui auraient clairement pu être évitables. Mais s'il est bien encadré par le staff marseillais et mis dans un contexte positif et épanouissant, il peut même s'approcher d'un rôle de numéro 1...

Il veut partir

Difficile dans ces conditions de progresser, et du haut de ses 26 ans, il se cherche une porte de sortie. Certes, Dituro est parti et a priori, c'est bien Blanco le numéro 1. Seulement, selon divers médias locaux, Luis Campos souhaite tout de même recruter un portier numéro 1, ne voyant pas le Galicien comme son numéro 1, et Blanco a décidé de partir obtenir du temps de jeu, lui qui a récemment prolojngé avec le Celta. Girona et Mallorca étaient sur le coup, et contrairement à Marseille, ces deux écuries pourraient lui proposer un rôle de propriétaire indiscutable des cages.