OL : les regrets de Rémy Riou après le match nul contre Nantes

Quelques instants après le match nul concédé à domicile face au FC Nantes (1-1), le gardien de but de l’Olympique Lyonnais Rémy Riou n’a pas caché ses regrets, malgré la domination globale des siens dans cette rencontre, et espère quelques changements à venir dans le jeu de son équipe pour retrouver le chemin de la victoire en championnat.

«Encore un match nul, encore un. Il faut qu’on mette un peu plus de dynamisme dans ce qu’on fait. C’est dommage parce que je pense qu’il y avait de la place ce soir. On a pris que des contres. Il faut un peu plus de mouvement, d’agressivité pour pouvoir espérer quelque chose», a déclaré le portier des Gones au micro de Prime Video.

