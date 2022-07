FC Barcelone : l'incroyable empire financier de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Inutile de revenir sur la carrière de Robert Lewandowski. Toute personne qui suit un minimum le football sait qu'il s'agit là d'un des meilleurs buteurs de la planète depuis une dizaine d'années, si ce n'est le meilleur. Son arrivée à Barcelone a logiquement enflammé l'Espagne, où tout le monde semble convaincu qu'il va continuer à empiler les buts. En revanche, si ses qualités de buteur sont connues de tous, le Polonais, qui va toucher un confortable salaire en Catalogne, est aussi très bon en dehors des terrains...

A l'image de son nouveau coéquipier Gerard Piqué, la recrue vedette du FC Barcelone est à la tête d'un sacré empire. Dans un article publié ce mardi, le quotidien AS fait le point. On apprend que sa marque RL9 est particulièrement rémunératrice. Elle produit notamment des produits et des compléments alimentaires destinés aux sportifs. Sa femme, Anna Lewandowska, est également à la tête d'une société de ce genre, Foods by Ann.

Des investissements de partout

Le couple a plusieurs lignes de vêtement en collaboration avec la marque de vêtements 4F. Il faut dire que le Polonais et sa compagne sont aussi des partenaires en affaires puisqu'ils ont lancé Stor9, une agence de marketing, pub et relations publiques particulièrement reconnue dans le milieu, ainsi que RL Media, agence spécialisée en communication. Le buteur a également réalisé plusieurs investissements dans le secteur de l'immobilier, de l'innovation, de la restauration - il a un restaurant à Varsovie par exemple - et des jeux vidéos.

Tout ça, sans compter ses nombreux accords avec des entreprises comme Nike, Huawai ou Procter & Gambl. L'an dernier, il a touché 13 millions d'euros uniquement grâce à ces contrats de sponsorings, toujours selon la publication ibérique. Autant dire qu'une fois qu'il raccrochera les crampons, Robert Lewandowski ne devrait pas avoir trop de problèmes d'argent...