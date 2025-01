Lens a bouclé l’arrivée du remplaçant de Brice Samba

Le RC Lens a dû rebondir rapidement après un transfert avorté. Pau Lopez, annoncé comme remplaçant de Brice Samba, ne rejoindra finalement pas les Sang et Or. En cause, un manque de sérieux de Gérone, qui a réalisé trop tardivement qu’il ne pourrait pas inscrire de remplaçant pour son portier espagnol sur les listes UEFA pour la Ligue des Champions. Ce contretemps a dès lors mis fin à l’opération début janvier.

Face à cet échec, Lens s’est tourné vers une nouvelle piste, celle de Matthew Ryan. Le gardien australien, actuellement remplaçant de Mile Svilar à l’AS Roma, n’entre pas dans les plans de Claudio Ranieri, un entraîneur habituellement peu enclin à faire tourner son effectif. Profitant de cette situation, les dirigeants lensois ont initié des discussions avec leurs homologues romains. Et ces négociations ont rapidement porté leurs fruits.

Un accord total entre Lens et la Roma

Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre Lens et la Roma pour la venue de Matthew Ryan dans le cadre d’un transfert. La proximité de la fin de contrat du portier australien, prévue en juin, a simplifié les discussions et permis de sceller cette arrivée stratégique pour la suite de la saison du RC Lens, qui ne pouvait compter que sur le portier burkinabé Hervé Koffi.

Le joueur de 32 ans a fait ses premières classes aux Central Coast Mariners, dans son pays natal. En environ 90 matches, il s’est fait un nom et a remporté le titre de champion d’Australie ainsi que celui de meilleur joueur du championnat en 2013. Fort de cette expérience, Matthew Ryan a rejoint l’Europe et le FC Bruges, où il est resté deux ans. Il a ensuite gardé les cages de Valence (23 matchs), Genk (24 matchs), Brighton (123 matchs) ou, plus récemment, celles de l’AZ Alkmaar (64 matchs). Sous les couleurs de son pays, le gardien a également été vainqueur de la Coupe d’Asie des nations en 2015. L’officialisation du transfert est imminente.