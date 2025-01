Pourquoi Gérone a fait capoter l’arrivée de Pau Lopez à Lens

«Du "sang et or" catalan aux Sang et Or ! Fort de sa grande expérience du haut niveau (360 matchs dont 48 en compétitions européennes), l’international espagnol (2 sélections) Pau Lopez rallie l’Artois. Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2025, avec option d’achat.» Par le biais de ce communiqué, le RC Lens officialisait l’arrivée en prêt de Pau Lopez qui, rappelons-le, souhaitait absolument rejoindre le club Nordiste et ainsi se relancer après une première partie de saison quasi blanche avec Gérone. Pau Lopez avait même accepté d’abandonner la moitié de son salaire durant la moitié du prêt pour signer à Lens.

Mais alors que l’actuel 8e de Liga avait donné initialement son accord, donnant même son accord au joueur pour passer la visite médicale qu’il a d’ailleurs passée avec succès, le club espagnol a fait soudainement volte-face, provoquant l’ire et l’incompréhension du RC Lens qui a fini par publier un communiqué cinglant en début de soirée annonçant l’annulation pure et dure de l’arrivée de Pau Lopez. «Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature», pouvait-on lire sur le site du club nordiste.

Gérone bloque Pau Lopez…à cause de la Ligue des Champions

Qualifié en Ligue des Champions, Gérone a constaté dans la soirée de mardi qu’ils n’ont pas été des plus sérieux à l’heure d’aborder les règles de l’UEFA en matière joueurs qualifiés sur les listes UEFA. Avec deux matches à disputer face à l’AC Milan et Arsenal, le club espagnol, qui n’est que 30e sur 36 au classement de la Ligue des Champions, s’est rendu compte qu’avec le départ de Pau Lopez, il ne lui restait plus que le seul Gazzaniga comme gardien inscrit, Juan Carlos ou Vladyslav Krapyvtsov n’étant pas qualifiés. Dès lors, une blessure du portier titulaire argentin de 33 ans aurait été catastrophique pour la formation coachée par Michel.

S’étant rendu compte du problème et de son incapacité à y remédier, ils ont refusé de libérer l’ancien portier de l’OM avant la fin de la phase de poules de la Ligue des Champions, soit le 29 janvier. Une situation inconcevable pour les Sang et Or qui ont refusé d’accepter l’arrangement proposé par Gérone. Le RC Lens se retrouve donc à la case départ avec Hervé Koffi en tant que gardien numéro un et avec l’obligation de trouver d’ici au 3 février un concurrent au gardien international burkinabé. Quant à Gérone, son erreur va lui coûter cher, non seulement il se prive de la possibilité d’économiser les 300 000 € de salaire du joueur, mais en plus, il va récupérer un joueur au fond du trou qui n’a clairement pas envie de retourner dans un club avec lequel il n’a quasiment aucune chance d’évoluer. Une bien triste histoire où finalement tout le monde est perdant…