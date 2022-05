PSG : le dossier Paul Pogba est en stand-by

L'aventure de Paul Pogba du côté de Manchester United semble plus que jamais toucher à son terme. En fin de contrat en juin prochain, le milieu international français (91 sélections, 11 buts) n'a toujours pas prolongé et ce malgré les différentes propositions XXL faites par le board mancunien. Déjà sur le départ en 2019, le champion du monde 2018 était finalement resté au club en raison de l’absence d’offres acceptables et de la pandémie de Covid-19. Mais dix ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba est bel et bien sur le point de terminer sa deuxième histoire avec United.

Auteur de neuf passes décisives et un petit but en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, la Pioche, symbole de la saison maussade des Red Devils, ne manque cependant pas de prétendants. Courtisé depuis de longues semaines par la Juventus Turin, désireuse de le rapatrier, le natif de Lagny-sur-Marne reste par ailleurs une cible prioritaire du PSG comme nous vous le révélions dernièrement, notamment sous l'impulsion de son directeur sportif Leonardo. Dans cette optique et selon nos informations, la Vecchia Singora s'apprête d'ailleurs à proposer un contrat de 3 ans au milieu tricolore qui serait plutôt pour une proposition sur quatre saisons.

La Juve pousse pour Pogba malgré le forcing de Leonardo !

Déterminé à s'offrir le milieu de Man U, Leonardo a, de son côté, rencontré le joueur en personne mais malgré l'intérêt réciproque et une offre proposée à la Pioche, le dirigeant italien se confronte, aujourd'hui, au contexte institutionnel du PSG et à un Nasser al-Khelaïfi moins convaincu par le profil du numéro 6 des pensionnaires d'Old Trafford. Persuadé de l'apport de Pogba qu'il voit comme un parfait complément à Marco Verratti dans l'entrejeu parisien, Leonardo pourrait donc voir la Vieille Dame le coiffer sur le poteau.

Préoccupées par le futur organigramme et les éventuels changements à venir, les hautes sphères parisiennes accordent également la priorité à la prolongation de Kylian Mbappé. Un tableau général qui empêche donc le directeur sportif des Rouge et Bleu, à l'avenir incertain, de passer à la vitesse supérieure avec le milieu mancunien, et ce malgré l'offre présentée. Une chose est sûre, si le PSG disposait, au départ, d'une longueur d'avance dans ce dossier, la situation de stand-by en interne risque bel et bien de profiter à la Juventus, tout proche de convaincre le Français de 29 ans de revenir fouler la pelouse de l'Allianz Stadium.