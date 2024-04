La Premier League drague Melvin Bard

L’été dernier, l’OGC Nice a décidé qu’il était temps d’apporter du sang neuf au poste de latéral gauche. Les Aiglons ont alors approché Lucas Digne (Aston Villa). Mais ce dossier n’est pas allé au bout et ils ont finalement misé sur Romain Perraud, qui évoluait à Southampton. Un nouveau concurrent dans les pattes de Melvin Bard (23 ans), qui a connu des hauts et des bas sur la Côte d’Azur depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais en 2021. Mais le natif d’Ecully a pris cette décision des Niçois de la bonne manière. Il s’est comme toujours battu pour se faire une place, comme il l’a avoué à Nice-Matin.

La suite après cette publicité

Sa meilleure saison chez les Aiglons

«J’ai toujours eu des concurrents et c’est normal dans le foot. Tous les postes sont doublés. La concurrence permet de te pousser à en faire plus, le titulaire comme le remplaçant. C’est important dans un club de haut niveau.» La concurrence a eu un impact positif sur le latéral gauche, qui réalise tout simplement sa meilleure saison chez les pensionnaires de l’Allianz Riviera. Il est d’ailleurs un titulaire en puissance dans l’esprit de Francesco Farioli. Sur les 28 rencontres auxquelles il a participé, il a été dans le onze à 27 reprises. Le temps pour lui de délivrer 2 passes décisives.

À lire

Manchester United veut recruter à Southampton

Solide à son poste, il montre des choses intéressantes et marque des points mais il avoue ne pas forcément avoir eu de déclic. «Je ne pense pas qu’il y en ait eu un en particulier. C’est juste le fruit de tout ce que j’ai fait jusqu’à présent, dans le travail visible et invisible. Je suis encore un jeune joueur à 23 ans mais j’ai gagné en expérience. Quand je suis arrivé à Nice, c’était ma première vraie saison complète. Il y avait des choses bien, d’autres moins. J’ai mis une petite saison à m’acclimater dans une nouvelle ville aussi. Mais j’ai toujours travaillé et donné 100% même quand j’étais moins bien.» Malgré tout, il a fait tout un travail de l’ombre qui porte ses fruits comme expliqué à Nice-Matin.

La suite après cette publicité

La Premier League est là pour Bard

«J’ai pris un cuisinier quand je suis arrivé. C’était très important pour gérer mon poids, manger sainement à la maison le soir. On est déjà très suivi et accompagné matin et midi au club avec Myretha (Guibert, responsable de la nutrition). J’ai pris un préparateur physique aussi. Je fais des séances en plus à la maison quand il y a des jours de repos. Au club on a la chance d’avoir des personnes très qualifiées et Laurent (Bessiere, Directeur de la performance) est en constante relation avec mon préparateur personnel afin que ce que je fasse chez moi ne soit pas en opposition ou ne provoque aucune surcharge avec ce qu’on fait au club. J’ai pris du muscle sur le haut et le bas du corps, ça se ressent dans mes performances. Je suis beaucoup plus athlétique.»

Ce qui est sûr, c’est que tout cela n’est pas passé inaperçu. Selon l’Evening Standard, Manchester United apprécie beaucoup le profil du Français. Une information que nous pouvons vous confirmer. Cela permettrait de profiter d’une passerelle naturelle entre MU et l’OGCN, deux clubs où Sir Jim Ratcliffe est présent. Mais les Red Devils ne sont pas les seuls séduits par lui. D’après nos informations, Melvin Bard est aussi dans la short-list d’autres écuries de Premier League qui veulent se renforcer au poste d’arrière gauche. Sous contrat jusqu’en 2026, il arrive donc à un tournant de sa carrière et pourrait surfer sur sa belle saison en rejoignant un club anglais. Affaire à suivre donc…