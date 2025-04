Arsenal veut jouer un autre mauvais coup au Real Madrid

Arsenal a surpris du monde la semaine dernière. Certes, les qualités de l’équipe entraînée par Mikel Arteta étaient connues de tous, tout comme ce Real Madrid n’arrivait pas sur la meilleure des dynamiques, mais très peu de monde s’attendait à voir les Gunners s’imposer sur un score de 3-0, condamnant les Merengues à un exploit au retour. Et cette fois, contrairement à d’autres années, l’opinion publique madrilène n’est pas spécialement optimiste…

La suite après cette publicité

Une potentielle élimination qui risque d’avoir de sacrées conséquences pour le Real Madrid, et surtout pour Carlo Ancelotti et ses joueurs. Le coach italien joue clairement sa place lors de ce match retour face aux Gunners, alors que la situation de certains joueurs a changé, et Luka Modric, David Alaba ou Eduardo Camavinga risquent par exemple de faire les frais de cette possible saison décevante.

La suite après cette publicité

Arsenal s’intéresse à un placardisé du Real

Du côté d’Arsenal, on travaille sur le mercato également, et si William Saliba pourrait faire le chemin Londres-Madrid prochainement, les Gunners pensent à récupérer un joueur merengue en retour. Comme l’indique The Sun, Arsenal s’intéresse à Arda Güler, peu utilisé par Carlo Ancelotti, souhaitant faire un coup similaire à Martin Odegaard. Le média évoque un potentiel prix de 40 millions d’euros pour le joueur, qui n’a été titularisé qu’à 8 reprises sur 27 rencontres de Liga et Premier League confondues.

Récemment, il expliquait tout de même vouloir rester à Madrid. « Madrid m’a donné un plan et j’y crois toujours. Je suis sûr de réussir à Madrid, j’ai même acheté une maison à Madrid. Je travaille très dur et je suis toujours prêt à jouer, comme vous avez pu le constater lors de ce match contre la Hongrie. Personnellement, mon seul souhait est de jouer tous les matches et d’aider mon équipe à remporter tous les titres. J’aime les supporters du Real Madrid et leur soutien est une grande valeur pour moi, je leur en suis très reconnaissant. Je suis venu au Real Madrid pour jouer et pour être un élément important de cette équipe. Et je ne cesserai pas de me battre jusqu’à ce que je l’obtienne », confiait-il ainsi pendant la trêve. Mais Arsenal a des atouts évidents pour le faire changer d’avis…