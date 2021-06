Sergio Ramos cherche un logement à Paris

Sergio Ramos au PSG, ça avance, comme nous l'évoquions cette semaine. Chaque jour apporte une nouvelle pierre à l'édifice et construit le récit d'un défenseur de 35 ans, considéré comme l'un des meilleurs de la dernière décennie, qui se rapproche du club de la capitale. Parallèlement aux discussions que l'ancien capitaine du Real Madrid entretient avec plusieurs joueurs parisiens, il commence, selon nos informations, à chercher un logement à Paris.

Un signe de plus qui va dans le sens d'une arrivée de l'international espagnol pour renforcer une défense où Marquinhos et Kimpembe évoluent notamment. Mais il y a toujours un mais. Il y a deux ans Matthijs De Ligt et Frenkie de Jong avaient eux aussi visité la capitale française avant de s'engager respectivement à la Juventus et au FC Barcelone. La prudence reste de mise car pour le moment même si les tractations avancent, aucun accord définitif n'a été trouvé entre les deux parties.