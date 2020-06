Toulouse : Matthieu Dossevi s'en va

Matthieu Dossevi (32 ans) ne poursuivra pas l'aventure avec Toulouse. Selon les informations de RMC Sport le milieu de terrain qui possédait une année en option dans son contrat a décidé de ne pas activer cette clause. Un accord entre les deux parties a été trouvé et l'intéressé se retrouve libre de s'engager où bon lui semble.

Une aubaine pour certains clubs français alors que le marché des transferts franco-français ouvre ses portes lundi. Toujours selon RMC Sport, le FC Nantes et le Racing Club de Lens pourraient lancer les hostilités dans les prochaines semaines. Auteur d'une réalisation et deux passes décisives en vingt-six matchs de Ligue 1 disputés cette saison, Matthieu Dossevi espère rebondir et trouver un nouveau challenge rapidement.