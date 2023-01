Real Madrid : Florentino Pérez attend un appel de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après une première partie de saison agitée entre le PSG et les Bleus, Kylian Mbappé (24 ans) profite de quelques jours de repos accordé par son club. Ce qui n’empêche pas le Français de faire parler de lui à la rubrique mercato. En Espagne, son nom est encore associé au Real Madrid, qui a posé une condition pour reprendre les discussions avec le crack de Bondy l’été prochain.

En effet, Defensa Central assure que la porte du club madrilène est encore ouverte pour Mbappé mais que Florentino Pérez attend une seule et unique chose de sa part : qu’il fasse le premier pas. Le média ibérique explique que le patron du Real Madrid, qui vient de recruter Endrick et se concentre sur la signature de Jude Bellingham l’été prochain, veut que le champion du monde 2018 l’appelle et initie les discussions pour venir dans la capitale espagnole. D’ailleurs, DC précise que KM7 et son entourage sont très intéressés à l’idée de rejoindre Madrid.

