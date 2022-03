Nice-PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Leader quasi incontestable de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice, troisième au classement avant cette rencontre comptant pour la 27e journée du Championnat. Pour la dernière répétition avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions à Madrid, Mauricio Pochettino devait composer son 4-3-3 sans Kylian Mbappé, suspendu. C'est Angel Di Maria qui était titularisé à gauche de l'attaque pour accompagner le duo Neymar-Messi. Côté Gym, Christophe Galtier préférait Kasper Dolberg à Andy Delort aux côtés d'Amine Gouiri dans son 4-4-2, tandis que Mario Lemina faisait son retour dans l'entrejeu. La première période entre ces deux formations semblait plutôt équilibrée dans le jeu, et ce malgré une domination parisienne à la possession. Néanmoins, les Aiglons savaient gérer la bataille du milieu de terrain, mettant ainsi rapidement la pression sur la défense adverse. Gouiri en profitait pour inquiéter Keylor Navas, vigilant d'abord (2e) avant de voir le ballon frôler son poteau (6e). Le PSG répondait immédiatement par le biais de Di Maria, bien lancé en contre-attaque par Neymar, mais El Fideo manquait de justesse sur son piqué (9e). Les locaux tiraient avantage de cette domination dans le rond central pour multiplier les offensives dans le camp adverse, c'était sans compter sur l'omniprésence du capitaine Marquinhos, toujours aussi rassurant dans sa surface pour éliminer le danger (4 dégagements en 1e période). S'il ne contrait pas le centre de Bard, le Brésilien voyait Pablo Rosario rater complètement sa reprise de la tête face à son dernier rempart (24e). Un premier acte très tactique, très intense dans les duels, avec un léger avantage Nice à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Galtier affichaient autant d'intensité dans les cinq premières minutes, concrétisées par la tête d'un Dante démarqué sur corner, captée par Navas (48e). Le rythme de la rencontre redescendait néanmoins au fil de la seconde période, les Niçois laissant le contrôle du ballon aux Parisiens. Volontaire, Neymar n'arrivait pas à faire la différence sur son couloir gauche et tombait sur un Flavius Daniliuc appliqué à plusieurs reprises (49e, 60e). Le Brésilien frappait son coup franc sur la tête de Kehrer, que Benitez récupérait tranquillement dans sa surface de but (66e). Comme en début de match, Di Maria ratait son dernier geste, croisant trop son tir à ras de terre dégagé par Dante (73e). Dans l'entrejeu, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum n'apportaient pas de danger dans la moitié de terrain niçoise, seul Marco Verratti tentait de faire la différence balle au pied dans les 30 dernières mètres (11 duels au sol gagnés sur 12, 2 passes clés). L'entrant Icardi sollicitait Dante sur son premier ballon touché, voyant son tir en première intention contré par le doyen des Aiglons (82e). Derrière, Gouiri lançait Kluivert, totalement oublié sur son flanc droit, mais le Néerlandais manquait de puissance sur son tir directement sur Navas (84e). Passé devant Marquinhos sur un énième service de l'ancien Lyonnais, Andy Delort, entré à la 70e, ne mettait pas assez de puissance pour trouver le cadre. Mais lors de la transition suivante, Calvin Stengs distillait un centre parfait au second poteau pour l'international algérien, qui crucifiait Navas de l'intérieur du pied (88e). Icardi croyait même provoquer un penalty sur un autre entrant, Jordan Lotomba, mais Willy Delajod annulait finalement le tir à 11 mètres pour une faute en dehors de la surface (90e +6). Score final : succès de l'OGC Nice par la plus petite des marges (1-0). Première victoire du Gym face au PSG depuis 5 ans, qui leur permet de prendre provisoirement la place de dauphin du club de la capitale, qui concède la troisième défaite de la saison en Ligue 1 à quatre jours de son déplacement à Madrid.

L'homme du match : Thuram (7) : Auteur d'un bon match, le milieu niçois a été la plaque tournante excentrée de son équipe. Auteur de bonnes récupérations, il a souvent proposé des solutions à ses partenaires et n'a pas hésité à gagner des mètres balle au pied, comme lorsqu'il s'est bien fait reprendre par Marquinhos. Remplacé par Stengs (79e), qui a réalisé un superbe centre pour Delort sur l'ouverture du score (88e).

Gouiri (6) : le joueur formé à l'OL a été très présent offensivement, notamment en première période. Auteur de nombreuses frappes, il a démarré par une première, cadrée dès le début du match (1e) puis d'une seconde passée pas loin du but de Navas (5e) et d'une troisième de l'extérieur du pied captée par Navas (39e). Il aurait pu être auteur d'une passe décisive pour Dolberg dans la surface après un bon travail (55e).

Rosario (5,5) : le milieu hollandais a réalisé un match correct, même s'il a perdu la plupart de ses duels. Il a mal repris de la tête le centre de Bard (23e) avant de tenté deux centres (29e et 32e), le second, puissant, a été dégagé des deux poings par Navas (32e). Précis dans les passes, notamment dans le jeu long (4/5).

Lemina (6,5) : l'ancien milieu de l'OM a été très présent au milieu de terrain, il a remporté de nombreux duels (9/12) et étant très présent dans l'agressivité. Il a d'ailleurs réalisé 6 tacles, dont celui amenant son carton jaune pour une faute sur Messi après s'être pris un petit pont (33e). Egalement propre dans ses transmissions (91%), il s'est blessé après un mauvais contact et a été remplacé par Schneiderlin (69e).

Navas (6) : s'il ne peut rien faire sur la reprise surpuissante de Delort, Navas s'est montré décisif devant son but et repoussant deux tentatives dangereuses en début de rencontre pour un total de cinq arrêts décisifs. Il a également été vigilant dans le jeu aérien.

Bernat (4) : seulement deux centres à signaler qui n'ont rien donné, à l'instar de son apport offensif durant toute la rencontre. Il a notamment très mal exploité une contre-attaque en seconde période (63e). Défensivement, il a eu du mal devant Kluivert et Rosario et a perdu un total de 17 ballons sur les 55 ballons qu'il a touchés. Un rendement clairement insuffisant à son niveau, d'autant plus qu'il est complètement en retard sur le but de Delort.

Diallo (6) : aligné à la place de Kimpembe ce samedi soir, le Champion d'Afrique 2021 a globalement fait un match propre et a su contenir l'attaque des Aiglons, malgré un début de match où il n'est pas exempt de tout reproche, notamment lors de la frappe de Gouiri (1ère).

Marquinhos (6) : une récupération intéressante devant Dolberg (42e) et un apport décisif aérien précieux, notamment devant face aux centres de Thuram (43e). Le capitaine du PSG n'a pas fait un match exceptionnel, mais a fait preuve de sérénité devant une attaque niçoise en grand manque d'adresse, ce samedi. Quatre récupérations à signaler pour le Brésilien.

Kehrer (4) : un début de match vraiment compliqué, avec notamment un mauvais contrôle devant Thuram (29e). Face à un Thuram en pleine puissance, l'international allemand a semblé dépassé et n'a pas été d'une grande utilité défensive. Sur le plan de l'attaque, il a tout simplement été inexistant. Il ne gagne clairement pas de points ce soir, en l'absence de son concurrent Hakimi. Remplacé par Draxler (90e)

Verratti (6,5) : alors que le milieu de terrain parisien s'est montré inefficace, l'international italien est tout de même sorti du lot et a notamment aidé défensivement en remportant un total de 14 duels sur 138 ballons touchés. Offensivement, il a aussi apporté et tenté de combiner avec Neymar et Messi... en vain.

Danilo (5) : Également en difficulté, le Portugais n'a rien pu faire face à un bloc niçois plus inspiré. Danilo n'a pu apporter sa patte pour aider l'attaque parisienne à progresser. Défensivement, il a tout de même récupéré trois ballons dangereux. Danilo limite la casse.

Wijnaldum (3) : un calvaire, voilà comment résumer la rencontre de Wijnaldum. Déjà pas au mieux depuis le début de saison, l'international néerlandais a été inexistant et n'a touché que 28 ballons en 90 minutes... sans rien pouvoir en faire. Il n'avait touché que 9 ballons en première période. Une prestation inquiétante qui pourrait lui coûter sa place contre le Real Madrid, mercredi en Ligue des Champions. Remplacé par Gueye (90e)

Di Maria (4) : en l'absence de Mbappé, Angel Di Maria avait des points à gagner. Il a eu les meilleures occasions franches parisiennes (9e, 15e, 72e), mais n'a pu en profiter. Un match frustrant pour l'Argentin, qui a pu tirer quatre fois au but... un record côté PSG ce samedi. Remplacé par Icardi (79e), qui s'est remarqué par une grossière faute sur Daniliuc (90e+3).

Neymar (3,5) : une excellente passe vers Di Maria, qui a manqué son duel (72e)... et puis c'est tout. Le Brésilien a délivré un match très décevant et a perdu un total de 19 ballons... pour seulement six dribbles réussis. Il n'a tenté qu'un seul tir qui n'a rien donné et a délivré seulement trois centres renvoyés par la défense des Aiglons. En fin de match, il a également fait preuve de frustration en s'en prenant à Gouiri au coup de sifflet final. Une prestation à oublier...